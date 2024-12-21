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TruCAM на Харківщині побільшало: де за вами стежать

Суспільство 17:47   21.12.2024
Оксана Горун
TruCAM на Харківщині побільшало: де за вами стежать Фото: Патрульна поліція України/Facebook

З 21 грудня прилади TruCAM запрацювали на 51 новій ділянці доріг в Україні, у тому числі – у трьох точках Харківської області. Про це попередили в Патрульній поліції.

“Місця визначено відповідно до стану аварійності, на аварійно-небезпечних ділянках і в місцях концентрації ДТП, скоєних через перевищення швидкості”, – пояснила пресслужба Патрульної поліції України.

Там зазначили, що в Харківській області через наявність тут ліній фронту, прилади використовують лише на окремих ділянках доріг.

На Харківщині список ділянок, де працюватимуть TruCAM, наступний.

З 21 грудня його доповнили трьома ділянками: двома – на трасі Київ – Харків – Довжанський (на відрізках 575-590 та 602-626) та однією – на трасі Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук (6-23).

Загалом в Україні додали 51 нову ділянку, контрольовану приладами TruCAM, ще 12 ділянок змінили. Повний список доступний на сайті Патрульної поліції України.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Грудня 2024 в 17:47;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 21 грудня прилади TruCAM запрацювали на 51 новій ділянці доріг в Україні, у тому числі – у трьох точках Харківської області. Про це попередили в Патрульній поліції".