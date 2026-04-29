Тюрьма не изменила: рецидивиста на Харьковщине приговорили за серию краж
Новый приговор получил 40-летний житель Златополя. Мужчина, проведя за решеткой около 8 лет за кражи и незаконное обращение с оружием, снова встал на преступный путь, сообщили правоохранители.
По сообщили Харьковской областной прокуратуры, в январе-июне 2023 года ранее уже дважды судимый фигурант обокрал четыре магазина и две аптеки в Лозовском районе.
«Преступления совершал в ночное время, с помощью лома повреждал замки и входные двери, а также разбивал стекло топором. «Ассортимент» похищенного был достаточно разнообразен: металлический сейф с деньгами, бытовая и хозяйственная техника, а также множество разнообразных медикаментов — от «Колдрекса» до «Гидазепама», — отметили правоохранители.
Установлено, что во время одной из краж мужчина похитил банковскую карточку, принадлежавшую владельцу магазина. Сразу после этого он незаконно проник в магазин другого местного предпринимателя.
Общая сумма нанесенного ущерба превысила 55 тысяч гривен. Кроме того, в сентябре того же года фигурант незаконно приобрел пистолет и хранил в своей квартире, не имея разрешения, установили в прокуратуре.
В суде мужчина вину не признал. Объяснил, что часть обнаруженных при обыске товаров и лекарственных средств лично приобрел у других, а остальные — его собственные вещи, которыми он владеет уже много лет. Также отметил, что карточку ему якобы подбросили, а пистолет он приобрел как травматическое оружие, но даже ни разу не носил с собой, рассказали правоохранители.
Мужчину признали виновным в краже, похищении официальных документов, нарушении неприкосновенности жилья или иного владения личности и приобретении огнестрельного оружия. Суд назначил ему семь лет тюрьмы.
Читайте также: Поджег дом любимой из-за ревности: инцидент под Харьковом (фото)
Категории: Общество, Харьков; Теги: кражи, приговор, Харьковская областная прокуратура, харьковщина;
- • Дата публикации материала: 29 апреля 2026 в 13:40;