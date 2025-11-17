Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых
В Харькове задержали трех мужчин, которые, по данным следствия, причастны к серии краж из частных домов.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего зафиксировали семь эпизодов воровства. Правоохранители установили, что фигуранты из корыстных побуждений проникали на территории частных домов и похищали ценные вещи.
«Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 400 тысяч гривен. Установлено, что двое из задержанных ранее уже были привлечены к ответственности», — добавили полицейские.
Мужчинам вручили подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Им уже избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.
Если вину докажут, фигурантам грозит до 8 лет заключения.
Напомним, дизельный генератор украли с предприятия в Слободском районе Харькова. Вором оказался 45-летний харьковчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Читайте также: На Салтовке ограбили магазин: что вынесли
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 17 ноября 2025 в 12:34;