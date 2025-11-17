Live

Серия краж произошла в домах в Харькове: поймали ли подозреваемых

Общество 12:34   17.11.2025
Виктория Яковенко
В Харькове задержали трех мужчин, которые, по данным следствия, причастны к серии краж из частных домов.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, всего зафиксировали семь эпизодов воровства. Правоохранители установили, что фигуранты из корыстных побуждений проникали на территории частных домов и похищали ценные вещи.

«Общая сумма нанесенного ущерба составляет более 400 тысяч гривен. Установлено, что двое из задержанных ранее уже были привлечены к ответственности», — добавили полицейские.

Мужчинам вручили подозрение по ч. 4 ст. 185 (кража) УКУ. Им уже избрали меру пресечения — содержание под стражей с правом внесения залога.

Если вину докажут, фигурантам грозит до 8 лет заключения.

Напомним, дизельный генератор украли с предприятия в Слободском районе Харькова. Вором оказался 45-летний харьковчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Автор: Виктория Яковенко
