На Салтовке ограбили магазин: что вынесли

Общество 13:12   13.11.2025
Виктория Яковенко
На Салтовке ограбили магазин: что вынесли Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который, по данным следствия, ограбил магазин в Салтовском районе.

«Находясь в магазине, мужчина дождался, пока продавец отошел для разложения товара, схватил денежные средства из кассы и выбежал из помещения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным правоохранителей, из кассы пропали четыре тысячи гривен.

Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали предполагаемого грабителя.

«Им оказался 43-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления», — добавили правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, дизельный генератор украли на днях с предприятия в Слободском районе Харькова. Вором оказался 45-летний харьковчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Читайте также: Мужчина, изнасиловавший 13-летнюю, все таки «сядет» на 15 лет

Автор: Виктория Яковенко
