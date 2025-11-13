На Салтовке ограбили магазин: что вынесли
В Харькове правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который, по данным следствия, ограбил магазин в Салтовском районе.
«Находясь в магазине, мужчина дождался, пока продавец отошел для разложения товара, схватил денежные средства из кассы и выбежал из помещения», — сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По данным правоохранителей, из кассы пропали четыре тысячи гривен.
Полицейские провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и задержали предполагаемого грабителя.
«Им оказался 43-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления», — добавили правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении в грабеже. Если вину докажут, ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Напомним, дизельный генератор украли на днях с предприятия в Слободском районе Харькова. Вором оказался 45-летний харьковчанин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественное преступление, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
