Мужчина, изнасиловавший 13-летнюю, все таки «сядет» на 15 лет
В Харьковской облпрокуратуре рассказали, что отстояли в апелляции приговор для мужчины, который надругался над 13-летней девочкой.
Правоохранители установили, что в октябре 2023 года в Берестинском районе педофил схватил 13-летнюю девочку и, угрожая ножом, затащил в машину.
«Несмотря на просьбу ребенка отпустить, нападающий удерживал ее в машине, а затем изнасиловал. Через несколько часов потерпевшей удалось вырваться и скрыться. Она сразу позвонила по телефону родителям, которые приехали и забрали ее», – пишут в прокуратуре.
Вскоре мужчину задержали, однако на суде он не признал вину – утверждал, что просто хотел подвезти девочку, учитывая позднее время и военное положение.
«Однако стороной обвинения обеспечено полное и объективное доказательство вины лица в совершении инкриминируемых преступлений. При поддержке публичного обвинения прокурорами Берестинской окружной прокуратуры Харьковской области мужчина признан виновным в незаконном лишении свободы и изнасиловании малолетнего лица (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Приговором Холодногорского районного суда г. Харькова он приговорен к 15 годам лишения свободы», – отметили правоохранители.
После этого адвокат мужчины подал апелляционную жалобу, попросил отменить судебное решение и пересмотреть дело в суде. Однако суд оставил решение без изменений. Теперь подсудимый проведет следующие 15 лет за решеткой.
13 ноября 2025 в 11:05