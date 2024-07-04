Германия депортирует исламистов, убийц и насильников в Сирию и Афганистан

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер ведет переговоры о возможности депортации преступников и исламистов на родину. Это осужденные убийцы, насильники, исламистские агитаторы родом из Афганистана и Сирии. Федеральные земли хотят, наконец, избавиться от самых злостных преступников, пишет BILD.

Поскольку сейчас прямых соглашений о репатриации со странами происхождения нет, переговоры ведет министр внутренних дел Нэнси Фейзер. Она призвала федеральные земли направить первоначальный список афганцев и сирийцев, осужденных за тяжкие преступления или внесенных в список угроз. Федеральные земли сообщили МВД как минимум о 335 человек. Нижняя Саксония — 51, Баден-Вюртемберг — 40, Бавария — 7, Мекленбург-Померания — 71, Гессен — 96.

Многие федеральные земли Германии держат в секрете планы возможной депортации. Опасения связаны с тем, что депортация может провалиться, если кандидаты заранее узнают, что их хотят отравить на родину.

В числе 335 фигурируют только те земли, которые открыто заявили о своих цифрах. Северный Рейн-Вестфалия сообщила о «среднем двузначном количестве людей, которые были по закону обязаны покинуть страну» из Афганистана и Сирии, Бранденбург сообщил о «низком двузначном числе» афганцев. В Гамбурге это «среднее однозначное число». Шлезвиг-Гольштейн, Бремен и Берлин даже не упоминают о масштабах тех, кому хотят указать на дверь, из-за настроений в этих землях.

При этом министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн не скрывает, что с нетерпением ожидает первый рейс депортации в Афганистан, который может состояться в ближайшие несколько недель.

Правительство Германии заявляет, что не может депортировать беженцев из Афганистана обратно на родину, потому что не имеет дипломатических отношений с этой страной.

Однако BILD удалось установить, что Германия все ещё поддерживает контакты с Кабулом через посольство Афганистана в Берлине.

На данный момент в Германии проживает около 450 тысяч уроженцев Афганистана, 13 тысяч из них должны покинуть территорию страны, потому что им было отказано в статусе беженцев.

По информации BILD, посольство Афганистана в Берлине может в любой момент выдать необходимые документы для депортации.

«Если афганское посольство в Берлине выдаст нужные документы, то важное условие [для депортации] будет выполнено», — сказал BILD исследователь миграции Штефан Люфт.