Live
  • Чт 04.07.2024
  • Харьков  +35°С
  • USD 40.76
  • EUR 43.85

Германия депортирует исламистов, убийц и насильников в Сирию и Афганистан

Мир 15:38   04.07.2024
Оксана Якушко
Германия депортирует исламистов, убийц и насильников в Сирию и Афганистан Фото: BILD

Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер ведет переговоры о возможности депортации преступников и исламистов на родину. Это осужденные убийцы, насильники, исламистские агитаторы родом из Афганистана и Сирии. Федеральные земли хотят, наконец, избавиться от самых злостных преступников, пишет BILD.

Поскольку сейчас прямых соглашений о репатриации со странами происхождения нет, переговоры ведет министр внутренних дел Нэнси Фейзер. Она призвала федеральные земли направить первоначальный список афганцев и сирийцев, осужденных за тяжкие преступления или внесенных в список угроз. Федеральные земли сообщили МВД как минимум о 335 человек. Нижняя Саксония — 51, Баден-Вюртемберг — 40, Бавария — 7, Мекленбург-Померания — 71, Гессен — 96.

Многие федеральные земли Германии держат в секрете планы возможной депортации. Опасения связаны с тем, что депортация может провалиться, если кандидаты заранее узнают, что их хотят отравить на родину.

В числе 335 фигурируют только те земли, которые открыто заявили о своих цифрах. Северный Рейн-Вестфалия сообщила о «среднем двузначном количестве людей, которые были по закону обязаны покинуть страну» из Афганистана и Сирии, Бранденбург сообщил о «низком двузначном числе» афганцев. В Гамбурге это «среднее однозначное число». Шлезвиг-Гольштейн, Бремен и Берлин даже не упоминают о масштабах тех, кому хотят указать на дверь, из-за настроений в этих землях.

При этом министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн не скрывает, что с нетерпением ожидает первый рейс депортации в Афганистан, который может состояться в ближайшие несколько недель.

Правительство Германии заявляет, что не может депортировать беженцев из Афганистана обратно на родину, потому что не имеет дипломатических отношений с этой страной.

Однако BILD удалось установить, что Германия все ещё поддерживает контакты с Кабулом через посольство Афганистана в Берлине.

На данный момент в Германии проживает около 450 тысяч уроженцев Афганистана, 13 тысяч из них должны покинуть территорию страны, потому что им было отказано в статусе беженцев.

По информации BILD, посольство Афганистана в Берлине может в любой момент выдать необходимые документы для депортации.

«Если афганское посольство в Берлине выдаст нужные документы, то важное условие [для депортации] будет выполнено», — сказал BILD исследователь миграции Штефан Люфт.

Читайте также: Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики
Жара в Харькове установила новый рекорд, завтра может быть опасно – синоптики
04.07.2024, 14:39
Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству
Памятник культуры и исторические земли в центре Харькова вернули государству
04.07.2024, 13:49
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн
Работа в Харькове и области: предлагают вакансии с зарплатой до 60 тыс. грн
04.07.2024, 15:58
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
Активность РФ у границы: DeepState заявил о продвижении в Сотницком Казачке
04.07.2024, 07:35
Главные новости Харькова 4 июля: обстрелы, ситуация в Сотницком Казачке
Главные новости Харькова 4 июля: обстрелы, ситуация в Сотницком Казачке
04.07.2024, 15:55
Завтра полдня не будут ходить троллейбусы на Салтовке в Харькове
Завтра полдня не будут ходить троллейбусы на Салтовке в Харькове
04.07.2024, 16:42

Новости по теме:

14:21
Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD
20:26
34-ю годовщину вывода войск из Афганистана отметили в Харькове (фото)
16:12
В Харькове реконструируют мемориал участникам боевых действий на территории других государств
21:57
ООН просит помощи у мирового сообщества для Афганистана: нужно около 4,5 млрд евро
22:31
Талибы уничтожили всемирное наследие ЮНЕСКО — статуи Будды (видео)

Вы читали новость: «Германия депортирует исламистов, убийц и насильников в Сирию и Афганистан»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 15:38;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер ведет переговоры о возможности депортации преступников на родину. Это осужденные убийцы, насильники, исламистские агитаторы родом из Афганистана и Сирии. Федеральные земли хотят, наконец, избавиться от самых злостных преступников, пишет BILD.".