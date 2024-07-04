Германия депортирует исламистов, убийц и насильников в Сирию и Афганистан
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер ведет переговоры о возможности депортации преступников и исламистов на родину. Это осужденные убийцы, насильники, исламистские агитаторы родом из Афганистана и Сирии. Федеральные земли хотят, наконец, избавиться от самых злостных преступников, пишет BILD.
Поскольку сейчас прямых соглашений о репатриации со странами происхождения нет, переговоры ведет министр внутренних дел Нэнси Фейзер. Она призвала федеральные земли направить первоначальный список афганцев и сирийцев, осужденных за тяжкие преступления или внесенных в список угроз. Федеральные земли сообщили МВД как минимум о 335 человек. Нижняя Саксония — 51, Баден-Вюртемберг — 40, Бавария — 7, Мекленбург-Померания — 71, Гессен — 96.
Многие федеральные земли Германии держат в секрете планы возможной депортации. Опасения связаны с тем, что депортация может провалиться, если кандидаты заранее узнают, что их хотят отравить на родину.
В числе 335 фигурируют только те земли, которые открыто заявили о своих цифрах. Северный Рейн-Вестфалия сообщила о «среднем двузначном количестве людей, которые были по закону обязаны покинуть страну» из Афганистана и Сирии, Бранденбург сообщил о «низком двузначном числе» афганцев. В Гамбурге это «среднее однозначное число». Шлезвиг-Гольштейн, Бремен и Берлин даже не упоминают о масштабах тех, кому хотят указать на дверь, из-за настроений в этих землях.
При этом министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн не скрывает, что с нетерпением ожидает первый рейс депортации в Афганистан, который может состояться в ближайшие несколько недель.
Правительство Германии заявляет, что не может депортировать беженцев из Афганистана обратно на родину, потому что не имеет дипломатических отношений с этой страной.
Однако BILD удалось установить, что Германия все ещё поддерживает контакты с Кабулом через посольство Афганистана в Берлине.
На данный момент в Германии проживает около 450 тысяч уроженцев Афганистана, 13 тысяч из них должны покинуть территорию страны, потому что им было отказано в статусе беженцев.
По информации BILD, посольство Афганистана в Берлине может в любой момент выдать необходимые документы для депортации.
«Если афганское посольство в Берлине выдаст нужные документы, то важное условие [для депортации] будет выполнено», — сказал BILD исследователь миграции Штефан Люфт.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: афганистан, германия, депортация, ислам, исламист, насильник, преступник, Сирия, список, убийца;
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- • Дата публикации материала: 4 июля 2024 в 15:38;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министр внутренних дел Германии Нэнси Фейзер ведет переговоры о возможности депортации преступников на родину. Это осужденные убийцы, насильники, исламистские агитаторы родом из Афганистана и Сирии. Федеральные земли хотят, наконец, избавиться от самых злостных преступников, пишет BILD.".