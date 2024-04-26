Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD
«Дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе». В немецких школах увеличивается количество учеников-мусульман, сообщает BILD.
По данным опроса Криминологического научно-исследовательского института Нижней Саксонии (KFN), большинство студентов-мусульман (67,8%) считают, что правила Корана более важны, чем законы Германии. Более того, почти половина (45,8%) опрошенных полагает, что исламская теократия — это самая лучшая форма правления.
Ситуация в немецких школах зачастую ещё более драматическая.
«Все больше родителей немецких детей обращаются в консультационные центры, потому что их дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе», — рассказал BILD на условиях анонимности сотрудник службы государственной безопасности ФРГ.
Дело в том, что в последние годы в Германии количество детей-мусульман резко увеличилось. В некоторых случаях — особенно в больших городах — дети из христианских семей в классах оказываются в меньшинстве.
«Из-за высокого уровня иммиграции за последние восемь лет доля мусульманских подростков и детей в школах значительно возросла. Кроме того, многие дети растут в строго религиозных семьях: зачастую мигранты из Сирии, Афганистана и Ирака происходят из очень архаичных культур», — говорит собеседник BILD.
По словам сотрудника госбезопасности, мальчики-мусульмане в некоторых школах давят на девочек, которые ведут себя слишком «по-западному» — не носят платок или начинают встречаться со сверстниками. При этом учителя настолько перегружены, что не успевают реагировать на такие ситуации или попросту отводят глаза.
Общественный защитник предупреждает: «Ученики-мусульмане обычно ведут себя очень угрожающе и агрессивно. На школьных дворах возникают настоящие параллельные общества. А если летом в школу снова придет много детей-беженцев, ситуация станет еще более взрывоопасной».
В настоящее время есть школы в крупных городах, где доля учащихся-мусульман значительно превышает 80%: Берлин, Франкфурт, Оффенбах, Дуйсбург, Эссен. А учеников подстрекают мусульманские активисты. «Есть определенные каналы TikTok, где звезды исламистской поп-музыки убеждают студентов и учеников, что они должны выступать против западного образа жизни и что только халифат является правильной формой правления».
Немецким детям теперь придется платить за то, что провалилась политика интеграции мигрантов. «Исламисты утверждают, что студенты-мусульмане особенные, а студенты-христиане, а значит, и неверующие, бесполезны», — цитирует исламистских агитаторов общественный защитник.
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- Категории: Мир, Общество; Теги: афганистан, германия, діти, дети, Ирак, ислам, исламисты, мусульмане, радикалы, Сирия, студенты, школьники;
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- • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 14:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "«Дети-христиане хотят принять ислам, чтобы не быть аутсайдерами в школе». В немецких школах увеличивается количество учеников-мусульман, сообщает BILD.".