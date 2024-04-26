Школярі Німеччини приймають іслам через страх перед однокласниками – BILD
“Діти-християни хочуть прийняти іслам, щоб не бути аутсайдерами в школі”. У німецьких школах зростає кількість учнів-мусульман, повідомляє BILD.
За даними опитування Кримінологічного науково-дослідного інституту Нижньої Саксонії (KFN), більшість студентів-мусульман (67,8%) вважають, що правила Корану важливіші за закони Німеччини. Ба більше, майже половина (45,8%) опитаних вважає, що ісламська теократія — це найкраща форма правління.
Ситуація в німецьких школах найчастіше ще драматичніша.
«Дедалі більше батьків німецьких дітей звертаються до консультаційних центрів, бо їхні діти-християни хочуть прийняти іслам, щоб не бути аутсайдерами у школі», — розповів BILD на умовах анонімності співробітник служби державної безпеки ФРН.
Річ у тім, що останніми роками в Німеччині кількість дітей-мусульман різко збільшилася. У деяких випадках — особливо у великих містах — діти із християнських сімей у класах опиняються у меншості.
«Через високий рівень імміграції за останні вісім років частка мусульманських підлітків та дітей у школах значно зросла. Крім того, багато дітей ростуть у суворо релігійних сім’ях: найчастіше мігранти з Сирії, Афганістану та Іраку походять із дуже архаїчних культур», — каже співрозмовник BILD.
За словами співробітника держбезпеки, хлопчики-мусульмани в деяких школах тиснуть на дівчаток, які поводяться надто «західно» — не носять хустки або починають зустрічатися з однолітками. При цьому вчителі настільки перевантажені, що не встигають реагувати на такі ситуації або просто відводять очі.
Громадський захисник попереджає: «Учні-мусульмани зазвичай поводяться дуже загрозливо та агресивно. На шкільних подвір’ях з’являються реальні паралельні суспільства. А якщо влітку до школи знову прийде багато дітей-біженців, ситуація стане ще більш вибухонебезпечною».
Нині є школи у великих містах, де частка учнів-мусульман значно перевищує 80%: Берлін, Франкфурт, Оффенбах, Дуйсбург, Ессен. А учнів підбурюють мусульманські активісти. «Є певні канали TikTok, де зірки ісламістської попмузики переконують студентів і учнів, що вони мають виступати проти західного способу життя і що лише халіфат є правильною формою правління».
Німецьким дітям тепер доведеться платити за те, що провалилася політика інтеграції мігрантів. “Ісламісти стверджують, що студенти-мусульмани особливі, а студенти-християни, а отже, і невірні, марні”, – цитує ісламістських агітаторів громадський захисник.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: афганистан, германия, діти, Ирак, ислам, исламисты, мусульмане, радикалы, Сирия, студенты, школьники;
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 14:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "“Діти-християни хочуть прийняти іслам, щоб не бути аутсайдерами в школі”. У німецьких школах зростає кількість учнів-мусульман, повідомляє BILD. ".