Школярі Німеччини приймають іслам через страх перед однокласниками – BILD

“Діти-християни хочуть прийняти іслам, щоб не бути аутсайдерами в школі”. У німецьких школах зростає кількість учнів-мусульман, повідомляє BILD.

За даними опитування Кримінологічного науково-дослідного інституту Нижньої Саксонії (KFN), більшість студентів-мусульман (67,8%) вважають, що правила Корану важливіші за закони Німеччини. Ба більше, майже половина (45,8%) опитаних вважає, що ісламська теократія — це найкраща форма правління.

Ситуація в німецьких школах найчастіше ще драматичніша.

«Дедалі більше батьків німецьких дітей звертаються до консультаційних центрів, бо їхні діти-християни хочуть прийняти іслам, щоб не бути аутсайдерами у школі», — розповів BILD на умовах анонімності співробітник служби державної безпеки ФРН.

Річ у тім, що останніми роками в Німеччині кількість дітей-мусульман різко збільшилася. У деяких випадках — особливо у великих містах — діти із християнських сімей у класах опиняються у меншості.

«Через високий рівень імміграції за останні вісім років частка мусульманських підлітків та дітей у школах значно зросла. Крім того, багато дітей ростуть у суворо релігійних сім’ях: найчастіше мігранти з Сирії, Афганістану та Іраку походять із дуже архаїчних культур», — каже співрозмовник BILD.

За словами співробітника держбезпеки, хлопчики-мусульмани в деяких школах тиснуть на дівчаток, які поводяться надто «західно» — не носять хустки або починають зустрічатися з однолітками. При цьому вчителі настільки перевантажені, що не встигають реагувати на такі ситуації або просто відводять очі.

Громадський захисник попереджає: «Учні-мусульмани зазвичай поводяться дуже загрозливо та агресивно. На шкільних подвір’ях з’являються реальні паралельні суспільства. А якщо влітку до школи знову прийде багато дітей-біженців, ситуація стане ще більш вибухонебезпечною».

Нині є школи у великих містах, де частка учнів-мусульман значно перевищує 80%: Берлін, Франкфурт, Оффенбах, Дуйсбург, Ессен. А учнів підбурюють мусульманські активісти. «Є певні канали TikTok, де зірки ісламістської попмузики переконують студентів і учнів, що вони мають виступати проти західного способу життя і що лише халіфат є правильною формою правління».

Німецьким дітям тепер доведеться платити за те, що провалилася політика інтеграції мігрантів. “Ісламісти стверджують, що студенти-мусульмани особливі, а студенти-християни, а отже, і невірні, марні”, – цитує ісламістських агітаторів громадський захисник.