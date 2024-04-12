Терористи ІДІЛ націлилися на чемпіонат Європи у Німеччині – BILD

Органи безпеки Німеччини стривожені: ісламістські терористи обрали мішенню чемпіонат Європи з футболу, який пройде цього літа, повідомляє BILD. Терористичний журнал закликає ісламістів вчинити напади на громадський транспорт під час чемпіонату Європи та атакувати дронами на стадіонах.

Силові структури Німеччини почали бити на сполох через останній випуск «Голос Хорасана». Пропагандистський журнал терористичного угруповання ІСПК (найнебезпечнішого підрозділу ІДІЛ) є інформаційним каналом для ісламістів. У номері фігурує терорист у камуфляжному костюмі з автоматом, що стоїть у трамваї чи міській залізниці.

На сидінні поруч із ним лежить коробка з написом «ТНТ» та табличкою «Ласкаво просимо до Європи» над нею. Нижче говориться: Останній дзвінок перед кінцем!

Також на фото у журналі футбольний стадіон, над яким кружляє дрон. Нижче написано: «Якщо не дадуть шансу на землі, то бий із повітря!»

Представники держбезпеки впевнені: ісламістів закликають вчинити напади на громадський транспорт під час чемпіонату Європи.

Далі йдуть конкретні заклики до терористичних атак: «Якщо вороги релігії Аллаха заблокували шлях Хіджри, вони не можуть блокувати шлях боротьби».

Хіджра є прагненням жити в кращому місці, поєднуючи це з агресивною пропагандою ісламу.

Також у журналі звертаються до читачів: «Наїжджайте на своєму автомобілі на кафиров («невірних»), завдавайте удару ножами, наповнюйте їхню їжу отрутою, вибивайте їм мізки кулями і підпалюйте їхні будинки».

Терористична група ІСПК стоїть за плануванням терактів на Кельнський собор та собор Святого Стефана у Відні, а також за руйнівним терактом у Москві наприкінці березня.

Державний захисник сказав BILD: «Це показує, що ІСПК абсолютно хоче здійснити сенсаційні атаки незалежно від того, як і ким. З цією метою всіх потенційних зловмисників, включаючи найрадикальніших окремих злочинців, так званих самотніх вовків, тепер закликають до атак».

Журнал про тероризм особливо агресивно націлений на молодь. «Відповідальність молоді вища, ніж деінде. Ми ще раз звертаємося до молоді Умми і особливо до щирих му-вахідинів, які лежать в обіймах тих країн, які борються проти ісламського світу, мусульман та ісламських ритуалів».

Умма — світова спільнота мусульман, Му-Вахіддін — у вільному перекладі елітні війська Халіфату.

На думку експертів, це означає, що молодим мусульманам у західних країнах слід атакувати.

Антитерористичні слідчі побоюються, що такі заклики потраплять на благодатний ґрунт. Нині у Європі є великий салафітський рух, особливо серед молодих мусульман.

ІСПК означає відгалуження ІДІЛ у провінції Хорасан, нині найнебезпечніше терористичне угруповання у світі (144 особи загинули внаслідок теракту ІСПК у Москві у березні). Бойовики переважно таджики.

Співробітники держбезпеки вважають, що мають добре організовану терористичну мережу, яка налічує понад 100 ісламістів у Західній Європі. Лише у Німеччині їх понад 50.