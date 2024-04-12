Террористы ИГИЛ нацелились на чемпионат Европы в Германии – BILD
Органы безопасности Германии встревожены: исламистские террористы выбрали мишенью чемпионат Европы по футболу, который пройдет этим летом, сообщает BILD. Террористический журнал призывает исламистов совершить нападения на общественный транспорт во время чемпионата Европы и атаковать дронами на стадионах.
Силовые структуры Германии начали бить в набат из-за последнего выпуска «Голос Хорасана». Пропагандистский журнал террористической группировки ИСПК (самого опасного подразделения ИГИЛ) является информационным каналом для исламистов. В номере фигурирует террорист в камуфляжном костюме с автоматом, стоящий в трамвае или городской железной дороге.
На сиденье рядом с ним лежит коробка с надписью «ТНТ» и табличкой «Добро пожаловать в Европу» над ней. Ниже говорится: Последний звонок перед концом!
Также на фото в журнале футбольный стадион, над которым кружит дрон. Ниже написано: «Если не дадут шанса на земле, то бей с воздуха!»
Представители госбезопасности уверены: исламистов призывают совершить нападения на общественный транспорт во время чемпионата Европы.
Далее следуют конкретные призывы к террористическим атакам: «Если враги религии Аллаха заблокировали путь Хиджры, они не могут блокировать путь борьбы».
Хиджра представляет собой стремление жить в лучшем месте, совмещая это с агрессивной пропагандой ислама.
Также в журнале обращаются к читателям: «Наезжайте на своем автомобиле на кафиров («неверных»), наносите им удары ножами, наполняйте их пищу ядом, вышибайте им мозги пулями и поджигайте их дома».
Террористическая группа ИСПК стоит за планированием терактов на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене, а также за разрушительным терактом в Москве в конце марта.
Государственный защитник сказал BILD: «Это показывает, что ИСПК абсолютно хочет совершить сенсационные атаки, независимо от того, как и кем. С этой целью всех потенциальных злоумышленников, включая самых радикальных отдельных преступников, так называемых одиноких волков, теперь призывают к совершению атак».
Журнал о терроризме особенно агрессивно нацелен на молодежь. «Ответственность молодежи выше, чем где-либо еще. Мы еще раз обращаемся к молодежи Уммы и особенно к искренним му-вахидинам, которые лежат в объятиях тех стран, которые борются против исламского мира, мусульман и исламских ритуалов».
Умма — мировое сообщество мусульман, Му-Вахиддин — в вольном переводе элитные войска Халифата.
По мнению экспертов, это означает, что молодым мусульманам в западных странах следует атаковать.
Антитеррористические следователи опасаются, что такие призывы попадут на благодатную почву. В настоящее время в Европе существует большое салафитское движение, особенно среди молодых мусульман.
ИСПК означает ответвление ИГ в провинции Хорасан, в настоящее время самую опасную террористическую группировку в мире (144 человека погибли в результате теракта ИСПК в Москве в марте). Боевики в основном таджики.
Сотрудники госбезопасности полагают, что у них есть хорошо организованная террористическая сеть, насчитывающая более 100 исламистов в Западной Европе. Только в Германии их более 50.
Читайте также: Под флагами ИГИЛ и Талибана в Германии на марше призывали к созданию халифата
Новости по теме:
- Категории: Мир, Общество; Теги: атака, взрывчатка, германия, дрон, игил, ислам, мусульмане, общественный транспорт, стадион, теракт, террористы, убийство, Умма, чемпионат Европы по футболу;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Террористы ИГИЛ нацелились на чемпионат Европы в Германии – BILD»; из категории Мир на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 апреля 2024 в 15:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Органы безопасности Германии встревожены: исламистские террористы выбрали мишенью чемпионат Европы по футболу, который пройдет этим летом, сообщает BILD. Террористический журнал призывает исламистов совершить нападения на общественный транспорт во время чемпионата Европы и атаковать дронами на стадионах. ".