Террористы ИГИЛ нацелились на чемпионат Европы в Германии – BILD

Органы безопасности Германии встревожены: исламистские террористы выбрали мишенью чемпионат Европы по футболу, который пройдет этим летом, сообщает BILD. Террористический журнал призывает исламистов совершить нападения на общественный транспорт во время чемпионата Европы и атаковать дронами на стадионах.

Силовые структуры Германии начали бить в набат из-за последнего выпуска «Голос Хорасана». Пропагандистский журнал террористической группировки ИСПК (самого опасного подразделения ИГИЛ) является информационным каналом для исламистов. В номере фигурирует террорист в камуфляжном костюме с автоматом, стоящий в трамвае или городской железной дороге.

На сиденье рядом с ним лежит коробка с надписью «ТНТ» и табличкой «Добро пожаловать в Европу» над ней. Ниже говорится: Последний звонок перед концом!

Также на фото в журнале футбольный стадион, над которым кружит дрон. Ниже написано: «Если не дадут шанса на земле, то бей с воздуха!»

Представители госбезопасности уверены: исламистов призывают совершить нападения на общественный транспорт во время чемпионата Европы.

Далее следуют конкретные призывы к террористическим атакам: «Если враги религии Аллаха заблокировали путь Хиджры, они не могут блокировать путь борьбы».

Хиджра представляет собой стремление жить в лучшем месте, совмещая это с агрессивной пропагандой ислама.

Также в журнале обращаются к читателям: «Наезжайте на своем автомобиле на кафиров («неверных»), наносите им удары ножами, наполняйте их пищу ядом, вышибайте им мозги пулями и поджигайте их дома».

Террористическая группа ИСПК стоит за планированием терактов на Кельнский собор и собор Святого Стефана в Вене, а также за разрушительным терактом в Москве в конце марта.

Государственный защитник сказал BILD: «Это показывает, что ИСПК абсолютно хочет совершить сенсационные атаки, независимо от того, как и кем. С этой целью всех потенциальных злоумышленников, включая самых радикальных отдельных преступников, так называемых одиноких волков, теперь призывают к совершению атак».

Журнал о терроризме особенно агрессивно нацелен на молодежь. «Ответственность молодежи выше, чем где-либо еще. Мы еще раз обращаемся к молодежи Уммы и особенно к искренним му-вахидинам, которые лежат в объятиях тех стран, которые борются против исламского мира, мусульман и исламских ритуалов».

Умма — мировое сообщество мусульман, Му-Вахиддин — в вольном переводе элитные войска Халифата.

По мнению экспертов, это означает, что молодым мусульманам в западных странах следует атаковать.

Антитеррористические следователи опасаются, что такие призывы попадут на благодатную почву. В настоящее время в Европе существует большое салафитское движение, особенно среди молодых мусульман.

ИСПК означает ответвление ИГ в провинции Хорасан, в настоящее время самую опасную террористическую группировку в мире (144 человека погибли в результате теракта ИСПК в Москве в марте). Боевики в основном таджики.

Сотрудники госбезопасности полагают, что у них есть хорошо организованная террористическая сеть, насчитывающая более 100 исламистов в Западной Европе. Только в Германии их более 50.

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