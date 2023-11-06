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Под флагами ИГИЛ и Талибана в Германии на марше призывали к созданию халифата

Мир 15:18   06.11.2023
Оксана Якушко
Под флагами ИГИЛ и Талибана в Германии на марше призывали к созданию халифата BILD

На выходных на западе Германии, в городе Эссен, прошёл марш за исламский халифат под флагами террористических организаций Талибана, ИГИЛ и Аль-Каиды, сообщает BILD.

В пятницу вечером 3000 ненавистников евреев прошли маршем по центру Эссена с исламистскими флагами. Организация «Поколение Ислама» зарегистрировала антиизраильскую демонстрацию под лозунгом «Газа под атакой». Радикальные салафиты прибыли со всей земли Северный Рейн-Вестфалия. Они прошли маршем по центру города с громкими криками «Аллаху Акбар». Женщины шли отдельно от мужчин, многие были покрыты.

Демонстранты несли белые и чёрные знамёна с написанной арабской вязью «шахадой» — исламским свидетельством о вере. Белый флаг с «шахадой» — знамя афганских талибов. Кроме них были чёрные флаги ИГИЛ и Аль-Каиды. На акции работали около 450 полицейских. Они не вмешивалась в проведение марша, но инициировали проверку, была ли там запрещённая символика.

Среди участников акции также были сторонники запрещённой в Германии партии «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» («Исламская партия освобождения»).

BILD

«Она отвергает парламентскую демократию, стремится к применению законов шариата и установлению власти мирового халифата, а также к разрушению государства Израиль с помощью воинствующего джихада», — так характеризуют партию спецслужбы ФРГ.

«В Германии живут десятки, возможно, сотни тысяч радикалов, которые не только отвергают наше общество, но и хотят его сокрушить. Но вместо того, чтобы прислушиваться к предупреждавшим голосам, их в лучшем случае игнорировали, а в худшем — критиковали как расистов и исламофобов. Теперь мы видим результат. Халифат, к созданию которого открыто призывают на плакатах в Эссене, станет адом на земле для ВСЕХ, кто в нём живет, особенно для тех, кого исламисты классифицируют как “неверных”» — пишет обозреватель BILD Тимо Локошат.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 6 ноября 2023 в 15:18;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На выходных на западе Германии, в городе Эссен, прошёл марш за исламский халифат под флагами террористических организаций Талибана, ИГИЛ и Аль-Каиды, сообщает BILD.".