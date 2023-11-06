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Під прапорами ІДІЛ і Талібану в Німеччині на марші закликали створити халіфат

Світ 15:18   06.11.2023
Оксана Якушко
Під прапорами ІДІЛ і Талібану в Німеччині на марші закликали створити халіфат

На вихідних на заході Німеччини, у місті Ессен, пройшов марш за ісламський халіфат під прапорами терористичних організацій Талібану, ІДІЛ і Аль-Каїди, повідомляє BILD .

У п’ятницю ввечері 3000 ненависників євреїв пройшли маршем центром Ессена з ісламістськими прапорами. Організація «Покоління Ісламу» зареєструвала антиізраїльську демонстрацію під гаслом «Газа під атакою». Радикальні салафіти прибули з усієї землі Північний Рейн-Вестфалія. Вони пройшли маршем центром міста з гучними криками «Аллаху Акбар». Жінки йшли окремо від чоловіків, багато хто був покритий.

Демонстранти несли білі та чорні прапори з написаною арабською в’яззю «шахадою» — ісламським свідченням про віру. Білий прапор із «шахадою» — прапор афганських талібів. Крім них були чорні прапори ІДІЛ та Аль-Каїди. На акції працювали близько 450 поліцейських. Вони не втручалися у проведення маршу, але ініціювали перевірку, чи там була заборонена символіка.

Серед учасників акції також були прихильники забороненої в Німеччині партії Хізб ут-Тахрір аль-Ісламі (Ісламська партія визволення).

«Вона відкидає парламентську демократію, прагне застосування законів шаріату і встановлення влади світового халіфату, а також руйнування держави Ізраїль за допомогою войовничого джихаду», — так характеризують партію спецслужби ФРН.

«У Німеччині живуть десятки, можливо, сотні тисяч радикалів, які не лише відкидають наше суспільство, а й хочуть його розтрощити. Але замість того, щоб прислухатися до застережливих голосів, їх у кращому разі ігнорували, а в найгіршому — критикували як расистів та ісламофобів. Тепер бачимо результат. Халіфат, до створення якого відкрито закликають на плакатах в Ессені, стане пеклом на землі для ВСІХ, хто в ньому живе, особливо для тих, кого ісламісти класифікують як “невірних”», – пише оглядач BILD Тімо Локошат.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Листопада 2023 в 15:18;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вихідних на заході Німеччини, у місті Ессен, пройшов марш за ісламський халіфат під прапорами терористичних організацій Талібану, ІДІЛ і Аль-Каїди, повідомляє BILD.".