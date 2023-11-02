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У Німеччині 61% опитаних проти прийому мігрантів із ісламських країн (відео)

Світ 15:24   02.11.2023
Оксана Якушко
У Німеччині 61% опитаних проти прийому мігрантів із ісламських країн (відео)

Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA для BILD . Опитування провели після активних пропалестинських і антиізраїльських мітингів, що відбулися в Німеччині на тлі загострення близькосхідного конфлікту через терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.

Соціологи від імені BILD запитали громадян Німеччини: чи лякають вас дії прихильників ХАМАСа? І що тепер має статися? У відповідь німецькі соціологи отримали вибуховий результат: Німеччина справді має проблему, тому що багато людей, очевидно, більше не почуваються в безпеці у своїй країні – більшість із них закликають до принципово іншої міграційної політики.

2015 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про міграційну політику прийому біженців: «Ми впораємося!». За результатами опитування, 71,9% мешканців Німеччини, оглядаючись назад, не погоджуються з цим твердженням.

Говорячи про те, що викликає у мешканців Німеччини тривогу, більшість респондентів (43%) заявили, що найбільше бояться ісламізму. 34% опитаних найбільше бояться правого екстремізму, лише 7% – лівого.

61% зараз виступають за припинення прийому до Німеччини вихідців із ісламських країн. Вражаюче, але тільки більшість зелених виборців (51%) думають інакше.

Переважна більшість (77 %) заявили, що у них склалося враження, що дедалі більше людей Німеччини зневажають німецьке суспільство. Лише 15 % думають інакше.

У 41% учасників опитування також склалося враження, що німецька держава та суспільство надто наївні та поблажливі до людей, які зневажають Німеччину. 34% бачать цю проблему насамперед у державі. І лише близько 7% не погодилися з оцінкою.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 15:24;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA для BILD . Опитування провели після активних пропалестинських і антиізраїльських мітингів, що відбулися в Німеччині на тлі загострення близькосхідного конфлікту через терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.".