У Німеччині 61% опитаних проти прийому мігрантів із ісламських країн (відео)
Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA для BILD . Опитування провели після активних пропалестинських і антиізраїльських мітингів, що відбулися в Німеччині на тлі загострення близькосхідного конфлікту через терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.
Соціологи від імені BILD запитали громадян Німеччини: чи лякають вас дії прихильників ХАМАСа? І що тепер має статися? У відповідь німецькі соціологи отримали вибуховий результат: Німеччина справді має проблему, тому що багато людей, очевидно, більше не почуваються в безпеці у своїй країні – більшість із них закликають до принципово іншої міграційної політики.
2015 року канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила про міграційну політику прийому біженців: «Ми впораємося!». За результатами опитування, 71,9% мешканців Німеччини, оглядаючись назад, не погоджуються з цим твердженням.
Говорячи про те, що викликає у мешканців Німеччини тривогу, більшість респондентів (43%) заявили, що найбільше бояться ісламізму. 34% опитаних найбільше бояться правого екстремізму, лише 7% – лівого.
61% зараз виступають за припинення прийому до Німеччини вихідців із ісламських країн. Вражаюче, але тільки більшість зелених виборців (51%) думають інакше.
Переважна більшість (77 %) заявили, що у них склалося враження, що дедалі більше людей Німеччини зневажають німецьке суспільство. Лише 15 % думають інакше.
У 41% учасників опитування також склалося враження, що німецька держава та суспільство надто наївні та поблажливі до людей, які зневажають Німеччину. 34% бачать цю проблему насамперед у державі. І лише близько 7% не погодилися з оцінкою.
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- Категорії: Світ, Суспільство; Теги: германия, исламизм, исламкие страны, мигранты, митинг, мусульмане, опрос, социологи, социологическое исследование, соцопрос, хамас;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2023 в 15:24;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом дослідження громадської думки INSA для BILD . Опитування провели після активних пропалестинських і антиізраїльських мітингів, що відбулися в Німеччині на тлі загострення близькосхідного конфлікту через терористичну атаку ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня.".