В Германии 61% опрошенных против приема мигрантов из исламских стран (видео)

Об этом говорят результаты опроса, проведённого Институтом исследования общественного мнения INSA для BILD. Опрос провели после активных пропалестинских и антиизраильских митингов, прошедших в Германии на фоне обострения ближневосточного конфликта из-за террористической атаки ХАМАС за Израиль 7 октября.

Социологи от имени BILD спросили граждан Германии: пугают ли вас действия сторонников Хамаса? И что теперь должно произойти? В ответ немецкие социологи получили взрывной результат: у Германии действительно есть проблема, потому что многие люди, очевидно, больше не чувствуют себя в безопасности в своей стране – большинство из них призывают к принципиально иной миграционной политике.

В 2015 году канцлер Германии Ангела Меркель заявила о миграционной политике приёма беженцев: «Мы справимся!». По результатам опроса, 71,9% жителей Германии, оглядываясь назад, не согласны с этим утверждением.

60% опрошенных заявили, что нынешние антиизраильские демонстрации и действия сторонников ХАМАС в Германии напугали их, и более 60% заявили, что поддерживают идею о прекращении приёма мигрантов из исламских стран.

Говоря о том, что вызывает у жителей Германии тревогу, большинство респондентов (43%) заявили, что больше всего боятся исламизма. 34% опрошенных больше всего боятся правого экстремизма, только 7% — левого.

61 % сейчас выступают за прекращение приема в Германию выходцев из исламских стран. Поразительно, но только большинство зеленых избирателей (51 %) думают иначе.

Подавляющее большинство (77 %) заявили, что у них сложилось впечатление, что все больше и больше людей в Германии презирают немецкое общество. Лишь 15 процентов думают иначе.

У 41 % участников опроса также сложилось впечатление, что немецкое государство и общество слишком наивны и снисходительны к людям, презирающим Германию. 34 % видят эту проблему прежде всего в государстве. И только около 7 % не согласились с оценкой.