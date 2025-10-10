Live
Навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що – Зеленський

Політика 18:22   10.10.2025
Володимир Зеленський
президент України
Навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що – Зеленський Фото: president.gov.ua

Завдання зараз – бути значно активнішими в усьому, що стосується підготовки та виконання далекобійних санкцій проти Росії. Українську влучність уже видно, має бути більше. Це абсолютно справедливо, що Україна завдає ударів у відповідь, точкових ударів. І, на відміну від Росії, ми знаємо, чого хочемо досягти. Безперечно, миру. Ми не ведемо війну заради війни, як це робить Росія. І вже навіть ХАМАС проявляє договороспроможність, але не Путін. Поки що.

Автор: Володимир Зеленський, президент України
