Даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока — Зеленский

Мир 18:22   10.10.2025
Владимир Зеленский
президент Украины
Даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока — Зеленский Фото: president.gov.ua

Задача сейчас – быть более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России… Украинская точность уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Безусловно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока.

Автор: Владимир Зеленский, президент Украины
