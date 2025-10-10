Даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока — Зеленский
Фото: president.gov.ua
Задача сейчас – быть более активными во всем, что касается подготовки и выполнения дальнобойных санкций против России… Украинская точность уже видна, должно быть больше. Это абсолютно справедливо, что Украина наносит ответные удары, точечные удары. И, в отличие от России, мы знаем, чего хотим достичь. Безусловно, мира. Мы не ведем войну ради войны, как это делает Россия. И даже ХАМАС проявляет договороспособность, но не Путин. Пока.
