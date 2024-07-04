Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану
Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер веде переговори щодо можливості депортації злочинців та ісламістів на батьківщину. Це засуджені вбивці, ґвалтівники, ісламістські агітатори родом з Афганістану та Сирії. Федеральні землі хочуть, нарешті, позбутися найзлісніших злочинців, пише BILD.
Оскільки наразі прямих угод про репатріацію з країнами походження немає, переговори веде міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Вона закликала федеральні землі направити початковий список афганців і сирійців, засуджених за тяжкі злочини або внесених до списку погроз. Федеральні землі повідомили МВС як мінімум про 335 людей. Нижня Саксонія – 51, Баден-Вюртемберг – 40, Баварія – 7, Мекленбург-Померанія – 71, Гессен – 96.
Багато федеральних земель Німеччини тримають у секреті плани можливої депортації. Побоювання пов’язані з тим, що депортація може провалитися, якщо кандидати наперед дізнаються, що їх хочуть повернути на батьківщину.
Серед 335 фігурують лише ті землі, які відкрито заявили про свої цифри. Північний Рейн-Вестфалія повідомила про «середню двозначну кількість людей, які були за законом зобов’язані залишити країну» з Афганістану та Сирії, Бранденбург повідомив про «низьку двозначну кількість» афганців. У Гамбурзі це «середнє однозначне число». Шлезвіг-Гольштейн, Бремен і Берлін навіть не згадують про масштаби тих, кому хочуть вказати на двері, через настрої в цих землях.
При цьому міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн не приховує, що з нетерпінням чекає на перший рейс депортації до Афганістану, який може відбутися в найближчі кілька тижнів.
Раніше уряд Німеччини заявляв, що не може депортувати біженців з Афганістану назад на батьківщину, бо не має дипломатичних відносин із цією країною.
Проте BILD вдалося встановити, що Німеччина все ще підтримує контакти з Кабулом через посольство Афганістану у Берліні.
Зараз у Німеччині проживає близько 450 тисяч уродженців Афганістану, 13 тисяч із них мають залишити територію країни, бо їм було відмовлено у статусі біженців.
За інформацією BILD, посольство Афганістану в Берліні може будь-якої миті видати необхідні документи для депортації.
“Якщо афганське посольство в Берліні видасть потрібні документи, то важлива умова [для депортації] буде виконана”, – сказав BILD дослідник міграції Штефан Люфт.
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Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер веде переговори щодо можливості депортації злочинців та ісламістів на батьківщину. Це засуджені вбивці, ґвалтівники, ісламістські агітатори родом з Афганістану та Сирії. Федеральні землі хочуть, нарешті, позбутися найзлісніших злочинців, пише BILD.".