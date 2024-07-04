Німеччина депортує ісламістів, убивць і ґвалтівників до Сирії й Афганістану

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фейзер веде переговори щодо можливості депортації злочинців та ісламістів на батьківщину. Це засуджені вбивці, ґвалтівники, ісламістські агітатори родом з Афганістану та Сирії. Федеральні землі хочуть, нарешті, позбутися найзлісніших злочинців, пише BILD.

Оскільки наразі прямих угод про репатріацію з країнами походження немає, переговори веде міністр внутрішніх справ Ненсі Фейзер. Вона закликала федеральні землі направити початковий список афганців і сирійців, засуджених за тяжкі злочини або внесених до списку погроз. Федеральні землі повідомили МВС як мінімум про 335 людей. Нижня Саксонія – 51, Баден-Вюртемберг – 40, Баварія – 7, Мекленбург-Померанія – 71, Гессен – 96.

Багато федеральних земель Німеччини тримають у секреті плани можливої ​​депортації. Побоювання пов’язані з тим, що депортація може провалитися, якщо кандидати наперед дізнаються, що їх хочуть повернути на батьківщину.

Серед 335 фігурують лише ті землі, які відкрито заявили про свої цифри. Північний Рейн-Вестфалія повідомила про «середню двозначну кількість людей, які були за законом зобов’язані залишити країну» з Афганістану та Сирії, Бранденбург повідомив про «низьку двозначну кількість» афганців. У Гамбурзі це «середнє однозначне число». Шлезвіг-Гольштейн, Бремен і Берлін навіть не згадують про масштаби тих, кому хочуть вказати на двері, через настрої в цих землях.

При цьому міністр внутрішніх справ Баварії Йоахім Херрманн не приховує, що з нетерпінням чекає на перший рейс депортації до Афганістану, який може відбутися в найближчі кілька тижнів.

Раніше уряд Німеччини заявляв, що не може депортувати біженців з Афганістану назад на батьківщину, бо не має дипломатичних відносин із цією країною.

Проте BILD вдалося встановити, що Німеччина все ще підтримує контакти з Кабулом через посольство Афганістану у Берліні.

Зараз у Німеччині проживає близько 450 тисяч уродженців Афганістану, 13 тисяч із них мають залишити територію країни, бо їм було відмовлено у статусі біженців.

За інформацією BILD, посольство Афганістану в Берліні може будь-якої миті видати необхідні документи для депортації.

“Якщо афганське посольство в Берліні видасть потрібні документи, то важлива умова [для депортації] буде виконана”, – сказав BILD дослідник міграції Штефан Люфт.