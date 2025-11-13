Live

Чоловік, який зґвалтував 13-річну, таки “сяде” на 15 років

Події 11:05   13.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харківській облпрокуратурі розповіли, що відстояли в апеляції вирок для чоловіка, який зґвалтував 13-річну дівчинку. 

Правоохоронці встановили, що у жовтні 2023 року у Берестинському районі педофіл схопив 13-річну дівчинку та, погрожуючи ножем, затяг у машину.

“Попри прохання дитини відпустити, нападник утримував її у машині, а потім — зґвалтував. Через декілька годин потерпілій вдалося вирватися та втекти. Вона одразу зателефонувала батькам, які приїхали й забрали її”, – пишуть у прокуратурі.

Незабаром чоловіка затримали, проте на суді він не визнав провини – стверджував, що просто хотів підвезти дівчинку, враховуючи пізній час та воєнний стан.

Проте стороною обвинувачення забезпечено повне та об’єктивне доведення вини особи у вчиненні інкримінованих злочинів. За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Берестинської окружної прокуратури Харківської області чоловіка визнано винним у незаконному позбавленні волі та зґвалтуванні малолітньої особи (ч. 2 ст. 146, ч. 4 ст. 152 КК України). Вироком Холодногірського районного суду м. Харкова його засуджено до 15 років позбавлення волі”, – зазначили правоохоронці.

Після цього адвокат чоловіка подав апеляційну скаргу, попросив скасувати судове рішення та переглянути справу у суді. Проте суд залишив рішення без змін. Тепер підсудний проведе наступні 15 років за ґратами.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
