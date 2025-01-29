Росіянин вивіз дівчину з Харківщини до РФ, де ґвалтував і зробив рабинею

Військовий РФ насильно вивіз жительку Ізюмщини до Бєлгорода, де півтора року тримав у неволі та ґвалтував.

Історію 21-річної дівчини з Харківської області повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Коли Ізюмщину захопили росіяни, один із окупантів намагався залицятися до неї, а отримавши відмову, почав погрожувати. Бойовик залякував українку зброєю, обіцяв вбити родину. Одного разу він затягнув дівчину до порожнього будинку і зґвалтував. Наказав нікому не розповідати.

Влітку росіянин вирішив вивезти дівчину з собою до РФ. Вранці 13 червня 2022 року окупант разом із ще двома озброєними росіянами прийшов до дівчини та наказав збиратися. За відмову пригрозив розстріляти на місці всю родину. Так українка з Харківщини потрапила до сексуального рабства в Бєлгород, повідомив Болвінов.

«Там окупант зачинив її в квартирі, забрав документи, телефон і приходив, коли хотів. Півтора роки дівчина жила як бранка. На вікнах і балконі – залізні ґрати, систематичні побиття, знущання та зґвалтування. Жодних шляхів порятунку дівчина не бачила і на початку 2023 року спробували себе вбити – випила борну кислоту», – розповів Болвінов.

Викрадач відвіз дівчину до лікарні. Там бранка розповіла російським лікарям свою історію та попросила допомогти. Але як тільки її фізичний стан покращився, пацієнтку відправили назад до ґвалтівника.

Дівчина врятувалася дивом. Її викрадач виявився дезертиром, за це його затримали.

Тільки після цього бранка нарешті змогла втекти з РФ. Вже в Україні з нею працювали лікарі та психологи.

Харківська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 31-річному російському військовому у жорстокому поводженні з цивільним населенням і порушенні законів та звичаїв війни.

Підозрюваний — військовослужбовець 1-го мотострілецького полку (в/ч № 31135) 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії західного військового округу ЗС РФ, який брав участь у захопленні Ізюмщини.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук.

«Ця справа – унікальна, вперше інкримінуємо СНПК – це сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, а водночас і рабство та незаконну депортацію», – зазначив Болвінов.