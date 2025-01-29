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У Харкові ламають обладнання в укриттях: людей закликали стежити за вандалами

Події 15:11   29.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
У Харкові ламають обладнання в укриттях: людей закликали стежити за вандалами Фото: ХМР

Тільки за січень у місті зафіксували вже 15 таких інцидентів, обладнання у багатоповерхівках псують навмисно, упевнені у мерії.

За даними КСП “Інженерні мережі”, автоматичні системи доступу в укриття є більш ніж у 500 будинках. Саме вони відчиняють двері під час повітряних тривог, щоб люди могли швидко сховатися у безпечному місці.

Укриття у Харкові
Фото: ХМР

Лише за тиждень у місті поламали вже три такі системи.

“На одній з локацій у Салтівському районі були вкрадені елементи системи електронного доступу. Фахівці замінили обладнання, полагодили зламаний магнітний замок та пошкоджену проводку. Просимо мешканців дбайливо ставитися до обладнання, адже воно встановлене для їхньої безпеки”, – передають у міськраді.

У пресслужбі мерії закликали харків’ян також стежити за укриттями та повідомляти про випадки вандалізму.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 15:11;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тільки за січень у місті зафіксували вже 15 таких інцидентів, обладнання у багатоповерхівках псують навмисно, упевнені у мерії.".