У Харкові ламають обладнання в укриттях: людей закликали стежити за вандалами
Тільки за січень у місті зафіксували вже 15 таких інцидентів, обладнання у багатоповерхівках псують навмисно, упевнені у мерії.
За даними КСП “Інженерні мережі”, автоматичні системи доступу в укриття є більш ніж у 500 будинках. Саме вони відчиняють двері під час повітряних тривог, щоб люди могли швидко сховатися у безпечному місці.
Лише за тиждень у місті поламали вже три такі системи.
“На одній з локацій у Салтівському районі були вкрадені елементи системи електронного доступу. Фахівці замінили обладнання, полагодили зламаний магнітний замок та пошкоджену проводку. Просимо мешканців дбайливо ставитися до обладнання, адже воно встановлене для їхньої безпеки”, – передають у міськраді.
У пресслужбі мерії закликали харків’ян також стежити за укриттями та повідомляти про випадки вандалізму.
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- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: КП, мэри, укрытия, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 15:11;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Тільки за січень у місті зафіксували вже 15 таких інцидентів, обладнання у багатоповерхівках псують навмисно, упевнені у мерії.".