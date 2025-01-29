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Попалися на фотопастку: двоє мешканців Харківщини намагалися втекти з України

Події 14:47   29.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Попалися на фотопастку: двоє мешканців Харківщини намагалися втекти з України Фото: Державна прикордонна служба України

Про те, що двоє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон, повідомили у Державній прикордонній службі України.

Фотопастка прикордонників, встановлена на ділянці відділу «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону, зафіксувала рух двох осіб біля державного кордону з Румунією. На перехоплення порушників висунулася група реагування”, – пишуть прикордонники.

За даними, які отримали від операторів БпЛА, співробітники змогли швидко знайти та затримати “мандрівників”.

В ході подальшої роботи охоронці кордону дізналися, що чоловіки є мешканцями Харківської області. Вони намагалися незаконно потрапити до Румунії, використовуючи електронну карту місцевості“, – уточнили у ДПСУ.

І додали, що також вже складені й матеріали про адміністративне порушення.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 14:47;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що двоє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон, повідомили у Державній прикордонній службі України.".