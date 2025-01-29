Попалися на фотопастку: двоє мешканців Харківщини намагалися втекти з України

Про те, що двоє чоловіків хотіли незаконно перетнути кордон, повідомили у Державній прикордонній службі України.

“Фотопастка прикордонників, встановлена на ділянці відділу «Красноїльськ» Чернівецького прикордонного загону, зафіксувала рух двох осіб біля державного кордону з Румунією. На перехоплення порушників висунулася група реагування”, – пишуть прикордонники.

За даними, які отримали від операторів БпЛА, співробітники змогли швидко знайти та затримати “мандрівників”.

“В ході подальшої роботи охоронці кордону дізналися, що чоловіки є мешканцями Харківської області. Вони намагалися незаконно потрапити до Румунії, використовуючи електронну карту місцевості“, – уточнили у ДПСУ.

І додали, що також вже складені й матеріали про адміністративне порушення.