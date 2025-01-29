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П’яний водій намагався відкупитися, пропонуючи гроші копам – реакція поліції

Події 14:00   29.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
П’яний водій намагався відкупитися, пропонуючи гроші копам – реакція поліції

Як повідомляють в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, водій порушив комендантську, роз’їжджаючи вулицею Клочківською о 23:05.

Саме через це копи й зупинили чоловіка. Проте під час спілкування із ним помітили ще й ознаки сп’яніння.

“Чоловік відмовився від проходження в установленому порядку медичного огляду та під час складання протоколу про адміністративне правопорушення запропонував поліцейському кошти у сумі 4700 гривень з проханням не складати щодо нього адміністративні матеріали“, – пишуть у поліції.

Але гроші в нього забрала вже слідчо-оперативна група, яка вилучила запропоновану суму як речові докази. 27 січня чоловікові вручили підозру, тепер йому загрожує до чотирьох років ув’язнення.

Тим часом в облуправлінні Патрульної поліції розповіли, що тільки минулої доби на Харківщині зупинили 22 нетверезих водії.

На щастя, нетвереза подорож цих кермувальників закінчилась зупинкою патрульними поліцейськими. На всіх них складені відповідні адміністративні матеріали, які передадуть до суду“, – додали копи.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 29 Січня 2025 в 14:00;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Як повідомляють в облуправлінні Нацполіції у Харківській області, водій порушив комендантський, роз’їжджаючи вулицею Клочківською о 23:05.".