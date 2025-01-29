Пьяный водитель пытался откупиться, предлагая деньги копам – реакция полиции

Как сообщают в облуправлении Нацполиции в Харьковской области, водитель нарушил комендантский, разъезжая по улице Клочковской в 23:05.

Именно из-за этого копы и остановили мужчину. Однако во время общения с ним заметили еще и признаки опьянения.

«Мужчина отказался от прохождения в установленном порядке медицинского осмотра и во время составления протокола об административном правонарушении предложил полицейскому средства в сумме 4700 гривен с просьбой не составлять по нему административные материалы», – пишут в полиции.

Но деньги у него забрала уже следственно-оперативная группа, которая изъяла предложенную сумму в качестве вещественных доказательств. 27 января мужчине вручили подозрение, теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.

Тем временем в облуправлении Патрульной полиции рассказали, что только за прошлые сутки на Харьковщине остановили 22 нетрезвых водителя.

«К счастью, нетрезвое путешествие этих водителей закончилось остановкой патрульными полицейскими. На всех них составлены соответствующие административные материалы, которые будут переданы в суд», – добавили копы.