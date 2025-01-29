Попались на фотоловушку: двое жителей Харьковщины пытались сбежать из Украины

О том, что двое мужчин хотели незаконно пересечь границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Фотоловушка пограничников, установленная на участке отдела «Красноильск» Черновицкого пограничного отряда, зафиксировала движение двух человек возле государственной границы с Румынией. На перехват нарушителей выдвинулась группа реагирования», – пишут пограничники.

По данным, которые получили от операторов БпЛА, сотрудники смогли быстро найти и задержать «путешественников».

«В ходе дальнейшей работы охранники границы узнали, что мужчины являются жителями Харьковской области. Они пытались незаконно попасть в Румынию, используя электронную карту местности», – уточнили в ГПСУ.

И добавили, что также уже составлены и материалы об административном нарушении.