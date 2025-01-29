Попались на фотоловушку: двое жителей Харьковщины пытались сбежать из Украины
О том, что двое мужчин хотели незаконно пересечь границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.
«Фотоловушка пограничников, установленная на участке отдела «Красноильск» Черновицкого пограничного отряда, зафиксировала движение двух человек возле государственной границы с Румынией. На перехват нарушителей выдвинулась группа реагирования», – пишут пограничники.
По данным, которые получили от операторов БпЛА, сотрудники смогли быстро найти и задержать «путешественников».
«В ходе дальнейшей работы охранники границы узнали, что мужчины являются жителями Харьковской области. Они пытались незаконно попасть в Румынию, используя электронную карту местности», – уточнили в ГПСУ.
И добавили, что также уже составлены и материалы об административном нарушении.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гпсу, пограничник, румыния, уклонист;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 14:47;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что двое мужчин хотели незаконно пересечь границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.".