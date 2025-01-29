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Попались на фотоловушку: двое жителей Харьковщины пытались сбежать из Украины

Происшествия 14:47   29.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
Попались на фотоловушку: двое жителей Харьковщины пытались сбежать из Украины Фото: Государственная пограничная служба Украины

О том, что двое мужчин хотели незаконно пересечь границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

«Фотоловушка пограничников, установленная на участке отдела «Красноильск» Черновицкого пограничного отряда, зафиксировала движение двух человек возле государственной границы с Румынией. На перехват нарушителей выдвинулась группа реагирования», – пишут пограничники.

По данным, которые получили от операторов БпЛА, сотрудники смогли быстро найти и задержать «путешественников».

«В ходе дальнейшей работы охранники границы узнали, что мужчины являются жителями Харьковской области. Они пытались незаконно попасть в Румынию, используя электронную карту местности», – уточнили в ГПСУ.

И добавили, что также уже составлены и материалы об административном нарушении.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 14:47;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что двое мужчин хотели незаконно пересечь границу, сообщили в Государственной пограничной службе Украины.".