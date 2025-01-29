В Харькове ломают оборудование в укрытиях: людей призвали следить за вандалами
Только за январь в городе зафиксировали уже 15 таких инцидентов, оборудование в многоэтажках портят намеренно, уверены в мэрии.
По данным КСП «Инженерные сети», автоматические системы доступа в укрытия есть более, чем в 500 домах. Именно они открывают двери во время воздушных тревог, чтобы люди могли быстро спрятаться в безопасном месте.
Лишь за неделю в городе поломали уже три такие системы.
«На одной из локаций в Салтовском районе были украдены элементы системы электронного доступа. Специалисты заменили оборудование, починили сломанный магнитный замок и поврежденную проводку. Просим жителей бережно относиться к оборудованию, ведь оно установлено для их безопасности», – передают в горсовете.
В пресс-службе мэрии призвали харьковчан также следить за укрытиями и сообщать о случаях вандализма.
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- Категории: Общество, Происшествия, Харьков; Теги: КП, мэри, укрытия, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 15:11;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за январь в городе зафиксировали уже 15 таких инцидентов, оборудование в многоэтажках портят намеренно, уверены в мэрии.".