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В Харькове ломают оборудование в укрытиях: людей призвали следить за вандалами

Общество 15:11   29.01.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове ломают оборудование в укрытиях: людей призвали следить за вандалами Фото: ХГС

Только за январь в городе зафиксировали уже 15 таких инцидентов, оборудование в многоэтажках портят намеренно, уверены в мэрии.

По данным КСП «Инженерные сети», автоматические системы доступа в укрытия есть более, чем в 500 домах. Именно они открывают двери во время воздушных тревог, чтобы люди могли быстро спрятаться в безопасном месте.

Укрытия в Харькове
Фото: ХГС

Лишь за неделю в городе поломали уже три такие системы.

«На одной из локаций в Салтовском районе были украдены элементы системы электронного доступа. Специалисты заменили оборудование, починили сломанный магнитный замок и поврежденную проводку. Просим жителей бережно относиться к оборудованию, ведь оно установлено для их безопасности», – передают в горсовете.

В пресс-службе мэрии призвали харьковчан также следить за укрытиями и сообщать о случаях вандализма.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 15:11;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Только за январь в городе зафиксировали уже 15 таких инцидентов, оборудование в многоэтажках портят намеренно, уверены в мэрии.".