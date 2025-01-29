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Россиянин вывез девушку с Харьковщины в РФ, где насиловал и сделал рабыней

Происшествия 19:15   29.01.2025
Оксана Якушко
Россиянин вывез девушку с Харьковщины в РФ, где насиловал и сделал рабыней Фото: Сергей Болвинов / Facebook

Военный РФ насильно вывез жительницу Изюмщины в Белгород, где полтора года держал в неволе и насиловал.

Историю 21-летней девушки из Харьковской области сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

Когда Изюмщину захватили россияне, один из оккупантов пытался ухаживать за ней, а получив отказ, начал угрожать. Боевик запугивал украинку оружием, обещал убить семью. Однажды он затащил девушку в пустой дом и изнасиловал. Приказал никому не рассказывать.

Летом россиянин решил увезти девушку с собой в РФ. Утром 13 июня 2022 года оккупант вместе с двумя вооруженными россиянами пришел к ней и приказал собираться. За отказ пригрозил расстрелять на месте всю семью. Так украинка из Харьковщины попала в сексуальное рабство в Белгород, сообщил Болвинов.

«Там оккупант закрыл ее в квартире, забрал документы, телефон и приходил, когда хотел. Полтора года девушка жила как пленница. На окнах и балконе – железная решетка, систематические избиения, издевательства и изнасилования. Никаких путей спасения девушка не видела и в начале 2023 попытались себя убить – выпила борную кислоту», — рассказал Болвинов.

Похититель отвез девушку в больницу. Там пленница рассказала российским врачам свою историю и попросила помочь. Но как только ее физическое состояние улучшилось, лекари отправили пациентку обратно к насильнику.

Девушка спаслась чудом. Ее похититель оказался дезертиром, за это его задержали.

Только после этого пленница наконец-то смогла бежать из РФ. Уже в Украине с нею работали врачи и психологи.

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 31-летнему российскому военному в жестоком обращении с гражданским населением и в нарушении законов и обычаев войны.

Подозреваемый — военнослужащий 1-го мотострелкового полка (в/ч № 31135) 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии западного военного округа РФ, принимавший участие в захвате Изюмщины.

Решается вопрос об объявлении подозреваемого в розыск.

«Это дело – уникальное, впервые инкриминируем СНПК – это сексуальное насилие, связанное с конфликтом, в то же время рабство и незаконную депортацию», — отметил Болвинов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 января 2025 в 19:15;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военный РФ насильно вывез жительницу Изюмщины в Белгород, где полтора года держал в неволе и насиловал.".