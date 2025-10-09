Хватит в комфорте оставаться — Зеленский о Белгороде, откуда бьют по Харькову

Президент Украины Владимир Зеленский заявил: если россияне хотят делать украинцам блекауты, то в ответ получат то же самое.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает «Укринформ».

«Одно из самых интенсивных направлений, откуда бьют по Украине, – это Белгородское направление. Оттуда всегда были ракетные удары, авиация, КАБы и т.д. Откуда летят ракеты на Харьковскую область? Откуда были сотни, уже тысячи КАБов? Оттуда. Так же они наносят удары по энергоинфраструктуре Харькова и области. Может, им там в Белгороде хватит в комфорте оставаться, если они так делают. Наверное, это совершенно справедливо. Мы же им говорили, что они должны понять: если они хотят нам делать блекауты – мы будем делать то же самое», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что враг должен ощущать цену этой войны, но добавил, что гражданское население не является мишенью.

«Мы не убиваем гражданское население. Поверьте, что касается Белгородской области, Курской области – расстояние такое, что дает нам возможности применять различные виды, которые мы имеем на вооружении. Наши, кстати. Но украинские войска наносят только точечные удары именно туда, куда указывает задача», — сказал президент.

Напомним, проблемы со светом в начале недели возникали не только в Харькове. В соседнем российском городе Белгороде «было темновато». Так определил ситуацию начальник Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. 5 октября вечером местные Telegram-каналы информировали о взрывах в городе и исчезновении света после них. 6 числа днем ​​снова было «громко». Андрей Коваленко прокомментировал: «Россияне пока не поняли последствия своих ударов и снова решили обстрелять Чернигов и Сумы… И Белгород снова оказался без света». В ЦПД подчеркнули: «Россияне сидят без света, получают удары по энергетике. В ответ на постоянные удары армии по нашей энергетике».