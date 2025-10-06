В Белгороде снова проблемы со светом: над городом поднимается дым
Сегодня, 6 октября, днем жители Белгорода сообщали о «громких звуках». Местные паблики пишут о проблемах с электроснабжением.
Местный губернатор Гладков в 13:19 писал о «ракетной опасности».
Ряд Telegram-каналов сообщают, что «после громких звуков над городом подымается дым».
«На Спортивной и бульваре Юности пропал свет после взрывов, пишут читатели. Также света нет на Буденного, Конева, 60 лет Октября, Есенина, микрорайоне Новый и улице Благодатной в Дубовом», — говорится в сообщениях.
Также Telegram-каналы пишут, что пострадала электроподстанция «Луч».
Напомним, В Белгороде взрывы раздавались и вечером 5 октября. После этого местные Telegram-каналы сообщали, что в городе и частично области пропал свет.
