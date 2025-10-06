«О прогнозах говорить не будем» – Синегубов о ситуации с электричеством

В эфире нацмарафона начальник ХОВА Олег Синегубов прокомментировал ситуацию с электроснабжением в регионе после российских атак.

Он сообщил, что эта ночь снова была для Харькова и области сложной – враг выпустил больше десятка БпЛА, попал по энергетическим объектам.

«Сейчас работаем над восстановлением электроснабжения для наших абонентов, для наших горожан. О прогнозах говорить не будем, коммуницируем на месте, чтобы не информировать врага», – сказал начальник ХОВА.

Также он отметил на вопрос ведущей, удалось ли защитить энергообъекты. Синегубов напомнил, что Харьковщина уже неоднократно переживала блэкауты, поэтому, учитывая опыт предыдущих годов, не только пытались максимально восстановить разрушенное, но и создать некоторый необходимый резерв в этой области.

«Это нам позволило пройти прошлые отопительные сезоны, скажем так, стабильно. Были блэкауты, отключения на день, на двое, на трое суток, однако все равно прошли. Сейчас работали фактически 24/7 и продолжаем над этим работать, то есть, работать по защите тех объектов, ну, скажем так, подстанций, по которым были попадания, которые были почти уничтожены в прошлые отопительные сезоны полностью. Не буду раскрывать, скажем так, детали, однако все равно мы понимаем, что энергосистема – это очень, скажем так, тяжелая тема и уязвимая тема. Потому что когда там 50 «Шахедов», или десятки ракет летят на один энергообъект, то довольно трудно его защитить системами, соответственно, противовоздушной обороны и какими-либо бетонными там укрытиями», – объяснил Синегубов.