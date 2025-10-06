“Про прогнози говорити не будемо”: Синєгубов про ситуацію з електропостачанням

В етері нацмарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов прокоментував ситуацію з електропостачанням у регіоні після російських атак.

Він повідомив, що ця ніч знову була для Харкова та області складною – ворог випустив понад десять БпЛА, влучив по енергетичних об’єктах.

“Наразі працюємо над відновленням електропостачання для наших абонентів, для наших містян. Про прогнози говорити не будемо, комунікуємо на місці, щоб не інформувати фактично ворога”, – сказав начальник ХОВА.

Також він зазначив на питання ведучої, чи вдалося захистити енергооб’єкти. Синєгубов нагадав, що Харківщина вже неодноразово переживала блекаути, тому з огляду на досвід попередніх років, не лише намагалися максимально відновити зруйноване, а й створити певний необхідний резерв у цій галузі.

“Це нам дозволило пройти опалювальні сезони, скажімо так, стало. Так були блекаути, відключення на день, на два, на три доби, однак все одно, пройшли. Зараз пропрацювали, фактично, 24/7 над цим, працювати щодо захисту. І тих об’єктів, ну, скажімо так, підстанцій, по яких були влучання, які були майже знищені в минулі опалювальні сезони повністю, не буду розкривати, скажімо так, деталі. Однак все одно ми, тобто, розуміємо, що енергосистема – це дуже, скажімо так, важка тема і вразлива тема, тому що коли там 50 «Шахедів» або десятки ракет летять на один енергооб’єкт, то досить важко його захистити системами протиповітряної оборони і будь-якими бетонними укриттями”, – пояснив Синєгубов.