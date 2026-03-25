Новости Харькова — главное 25 марта: ВС РФ атаковали город дважды

Общество 07:22   25.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 25 марта: ВС РФ атаковали город дважды

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:22

Два «шахеда» атаковали Харьков утром – Терехов

Утром 25 марта мэр Игорь Терехов написал, что город вновь оказался под российскими ударами. Попадание зафиксировали около 04:45. Два беспилотника ударили по двум районам – Новобаварскому и Основянскому.

«Последствия уточняются», – сообщил рано утром мэр.

После этого подробностей о результатах атаки не было. Отметим, тревога в Харькове этой ночью звучит с 02:12. Тогда сообщили об угрозе применения беспилотников. В 03:42 в Воздушных силах ВСУ зафиксировали активность вражеской авиации. Вскоре стало известно, что на Харьковщину полетели КАБы. А в 07:03 россияне выпустили беспилотники на Харьков с севера. По состоянию на 07:10 тревога в городе еще звучит.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 07:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".