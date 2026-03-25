Генштаб сообщил, где пытался прорваться враг за сутки
В течение минувших суток украинские защитники сдержали девять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.
На севере региона зафиксировали четыре боя около Волчанска и Охримовки.
Тогда как на Купянском – россияне штурмовали позиции СОУ пять раз в районе Петропавловки, Новоосиново, Новоплатоновки и Куриловки.
«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 218 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9879 дронов-камикадзе и совершил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 111 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ведомстве.
Также в ГШ проинформировали о потерях россиян:
Если вам интересна новость: «Генштаб сообщил, где пытался прорваться враг за сутки», то посмотрите больше в разделе Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 08:08;