Генштаб сообщил, где пытался прорваться враг за сутки

В течение минувших суток украинские защитники сдержали девять атак россиян, передает Генштаб ВСУ.

На севере региона зафиксировали четыре боя около Волчанска и Охримовки.

Тогда как на Купянском – россияне штурмовали позиции СОУ пять раз в районе Петропавловки, Новоосиново, Новоплатоновки и Куриловки.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 191 боевое столкновение. Вчера противник нанес один ракетный удар, применил 30 ракет, совершил 69 авиационных ударов, сбросив 218 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9879 дронов-камикадзе и совершил 4049 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 111 из реактивных систем залпового огня», – отметили в ведомстве.

Также в ГШ проинформировали о потерях россиян: