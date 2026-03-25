Генштаб повідомив, де намагався прорватися ворог за добу
Протягом минулої доби українські захисники стримали дев’ять атак росіян, передає Генштаб ЗСУ.
На півночі регіону зафіксували чотири бої біля Вовчанська та Охрімівки.
Тоді як на Куп’янському – росіяни штурмували позиції СОУ п’ять разів у районі Петропавлівки, Новоосинового, Новоплатонівки та Курилівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 191 бойове зіткнення. Вчора противник завдав одного ракетного удару, застосував 30 ракет, здійснив 69 авіаційних ударів, скинувши 218 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9879 дронів–камікадзе та здійснив 4049 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 111 – із реактивних систем залпового вогню“, – зазначили у відомстві.
Також у ГШ поінформували про втрати росіян:
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 08:08;