Де йшли бої в Харківській області, розповіли в Генштабі

Протягом минулої доби на Харківщині ворог атакував позиції ЗСУ десять разів на двох напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість боїв у районі Приліпки, Стариці, Лимана та Ізбицького.

На Куп’янському – ВСУ відбили чотири штурми ворога біля Радьківки та Новоплатонівки.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.

Також у ГШ оновили дані про втрати росіян: