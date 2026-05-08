Де йшли бої в Харківській області, розповіли в Генштабі
Протягом минулої доби на Харківщині ворог атакував позиції ЗСУ десять разів на двох напрямках, пишуть у Генштабі ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку зафіксували шість боїв у районі Приліпки, Стариці, Лимана та Ізбицького.
На Куп’янському – ВСУ відбили чотири штурми ворога біля Радьківки та Новоплатонівки.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 208 бойових зіткнень. Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 99 авіаційних ударів, скинув 292 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9113 дронів-камікадзе та здійснив 3126 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 131 – із реактивних систем залпового вогню“, – пишуть у ГШ.
Також у ГШ оновили дані про втрати росіян:
Читайте також: Чоловік підірвався під час роботи на городі на Харківщині
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Де йшли бої в Харківській області, розповіли в Генштабі», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Травня 2026 в 08:07;