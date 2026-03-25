Атака «Шахедов» на Харьков: о состоянии раненых рассказал Синегубов (видео)

Происшествия 19:08   25.03.2026
Елена Нагорная
Фото: Олег Синегубов/ последствия удара по Новобаварскому району

Из пятерых человек, получивших ранения в результате атаки БпЛА на Харьков утром 25 марта, госпитализировали четверых. Женщина — в крайне тяжелом состоянии, медики борются за ее жизнь. Еще четверо, среди которых 15-летняя девушка, испытали острый стресс.

Об этом в эфире нацмарафона сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Он напомнил, что в Холодногорском районе «Шахед» упал во дворе многоэтажного дома. Было уничтожено несколько гражданских автомобилей, выбиты сотни окон. В Новобаварском районе удар пришелся на частный сектор. Всего в результате атаки на Харьков пострадали девять человек.

«Пятеро средней тяжести, четверо из них госпитализированы. Четыре человека получили острую реакцию на стресс, включая 15-летнюю девушку. Из тех людей, которые госпитализированы, одна женщина, к сожалению, в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь», — рассказал Синегубов.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Как сообщала МГ «Объектив», военные РФ утром 25 марта атаковали Харьков «Шахедами». Около 11:40 БпЛА упали в двух районах — Холодногорском и Новобаварском. В первом случае прилетело по автомобилям, припаркованным во дворе многоэтажки. Часть из них сгорела. В Новобаварском районе удар был по частному сектору. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил: ранены пожилая женщина и двое мужчин. Еще у двоих человек — стресс. Всего в результате атаки в городе пострадали девять человек. Среди них 15-летняя девушка. У нее — острый шок, отметили в областной прокуратуре. Городской совет подсчитал, что в Холодногорском районе повреждено более десяти автомобилей и детский сад, выбито более 200 окон. Коммунальщики сразу приступили к ликвидации последствий.

Читайте также: Из-за ситуации с безопасностью: электрички сокращают маршруты на Харьковщине

Автор: Елена Нагорная
Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Из пятерых человек, получивших ранения в результате «прилета» БпЛА по Холодногорскому району Харькова утром 25 марта, госпитализировали четверых.".