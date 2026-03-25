Атака «шахедів» на Харків: про стан поранених розповів Синєгубов (відео)

Із п’ятьох людей, які отримали поранення внаслідок атаки БпЛА на Харків уранці 25 березня, ушпиталили чотирьох. Жінка – у вкрай важкому стані, медики борються за її життя. Ще четверо постраждалих, серед яких 15-річна дівчина, зазнали гострого стресу.

Про це в етері нацмарафону повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Він нагадав, що у Холодногірському районі “шахед” впав у дворі багатоповерхового будинку. Було знищено кілька цивільних автівок, вибито сотні вікон. У Новобаварському районі удар припав на приватний сектор. Загалом внаслідок атаки на Харків постраждали дев’ятеро людей.

“Пятеро середньої тяжкості, четверо з них ушпиталені. Чотири людини отримали гостру реакцію на стрес, включно з 15-річною дівчинкою. З тих людей, які ушпиталені, одна жінка, на жаль, у вкрай важкому стані, лікарі борються за її життя“, – розповів Синєгубов.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, військові РФ вранці 25 березня атакували Харків “шахедами”. Близько 11:40 БпЛА впали у двох районах – Холодногірському та Новобаварському. У першому випадку прилетіло по автомобілях, припаркованих у дворі багатоповерхівки. Частина з них згоріла. У Новобаварському районі удар був по приватному сектору. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив: поранено літню жінку та двох чоловіків. Ще у двох людей стрес. Загалом внаслідок атаки у місті постраждали дев’ятеро людей. Серед них 15-річна дівчина. У неї гострий шок, зазначили в обласній прокуратурі. Міська рада підрахувала, що у Холодногірському районі пошкоджено понад десять авто та дитсадок, вибито більше ніж 200 вікон. Комунальники одразу розпочали ліквідацію наслідків.