Из-за ситуации с безопасностью: электрички сокращают маршруты на Харьковщине

Транспорт 18:19   25.03.2026
Елена Нагорная
Еще четыре электрички изменят маршруты на Харьковщине в связи с ситуацией с безопасностью. В частности, они не будут доезжать до станции Травневое, конечной станет Шевченково-Южное.

Как сообщили в АО «Укрзалізниця», с 26 марта измененными маршрутами будут курсировать следующие поезда:

  • №6601 Харьков-Пассажирский – Шевченково-Южное (вместо Харьков-Пассажирский – Травневое)
  • №6604 Шевченково-Южное – Граково (вместо Травневое – Граково)
  • №6607 Граково – Шевченково-Южное (вместо Шевченково-Южное – Граково)
  • №6608 Шевченково-Южное – Харьков-Пассажирский (вместо Травневое – Харьков-Пассажирский)

Травневое — промежуточная станция на линии Коробочкино – Купянск-Узловой между станциями Шевченково-Южное и Гроза. Расположена в селе Мирное Купянского района.

Актуальное расписание движения поездов всегда можно проверить на официальном сайте «Укрзалізниці».

Как сообщала МГ «Объектив», FPV-дрон атаковал электричку в Слатино Дергачевской громады утром 24 марта. «Прилет» произошел на железнодорожной станции. Областная прокуратура сообщила: погиб 61-летний пассажир. У машиниста и его помощника — острая реакция на стресс. Позже АО «Укрзалізниця» сделало заявление: сразу после сигнала опасности поездная бригада и ряд пассажиров проследовали в модульное укрытие на станции. Погибший, по предварительной информации, отказался эвакуироваться. После этого инцидента маршрут электричек сократили. Они будут доезжать только до Дергачей. Далее пассажиров пересадят в автобусы.

