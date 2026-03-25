Три атаки с начала суток зафиксировал Генштаб ВСУ на Харьковщине
Фото: 40 отдельная артиллерийская бригада имени Великого князя Витовта
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.
На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.
На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.
Напомним, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Боровском и Лиманском направлениях достаточно сложная, но далеко не безнадежная. Эксперт рассказал, чего достигли российские войска во время летних и осенне-зимних наступательных действий на этих направлениях. Также Машовец спрогнозировал, как может действовать враг в дальнейшем.
Читайте также: Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 16:43;