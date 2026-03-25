Три атаки с начала суток зафиксировал Генштаб ВСУ на Харьковщине

О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.

