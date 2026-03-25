Три атаки с начала суток зафиксировал Генштаб ВСУ на Харьковщине

Фронт 16:43   25.03.2026
Виктория Яковенко
О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.

На Южно-Слобожанском направлении враг дважды атаковал в сторону населенных пунктов Зыбино и Охримовка.

На Купянском направлении противник один раз пытался улучшить свое положение в районе Песчаного.

Напомним, обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец констатировал, что ситуация на Боровском и Лиманском направлениях достаточно сложная, но далеко не безнадежная. Эксперт рассказал, чего достигли российские войска во время летних и осенне-зимних наступательных действий на этих направлениях. Также Машовец спрогнозировал, как может действовать враг в дальнейшем.

Читайте также: Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших

  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 16:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О ситуации на фронте в Харьковской области сообщил Генштаб ВСУ в сводке по состоянию на 16:00.".