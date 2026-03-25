Три атаки з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині

Фронт 16:43   25.03.2026
Вікторія Яковенко
Три атаки з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині Фото: 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

Нагадаємо, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ситуація на Борівському та Лиманському напрямках наразі достатньо складна, але далеко не безнадійна. Експерт розповів, чого досягли російська війська під час літніх та осінньо-зимових наступальних дій на цих напрямках. Також Машовець спрогнозував, як може діяти ворог надалі.

Читайте також: Ворог вдарив по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, троє постраждалих

Автор: Вікторія Яковенко
Депутат із Куп'янська надав автобуси для вивезення дітей до РФ — вирок суду
Депутат із Куп’янська надав автобуси для вивезення дітей до РФ — вирок суду
25.03.2026, 17:26
Три атаки з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині
Три атаки з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині
25.03.2026, 16:43
Фіктивна інвалідність дружин: сержантів підозрюють на Харківщині, деталі схеми
Фіктивна інвалідність дружин: сержантів підозрюють на Харківщині, деталі схеми
25.03.2026, 16:10
Ворог вдарив по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, троє постраждалих
Ворог вдарив по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, троє постраждалих
25.03.2026, 15:24
Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії
Скільки будинків постраждало у Харкові через атаку БпЛА, повідомили у мерії
25.03.2026, 15:04
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
Наслідки атаки БпЛА на Харків: зросла кількість постраждалих (фото/відео)
25.03.2026, 13:34

  Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 16:43;

