Три атаки з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині
Фото: 40 окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта
Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.
На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.
На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.
Нагадаємо, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець констатував, що ситуація на Борівському та Лиманському напрямках наразі достатньо складна, але далеко не безнадійна. Експерт розповів, чого досягли російська війська під час літніх та осінньо-зимових наступальних дій на цих напрямках. Також Машовець спрогнозував, як може діяти ворог надалі.
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 16:43;