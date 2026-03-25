Три атаки з початку доби зафіксував Генштаб ЗСУ на Харківщині

Про ситуацію на фронті в Харківській області повідомив Генштаб ЗСУ у зведенні станом на 16:00.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог двічі атакував у бік населених пунктів Зибине та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку противник один раз намагався поліпшити своє становище в районі Піщаного.

