Ворог вдарив по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, троє постраждалих
Сьогодні, 25 березня, опівдні армія РФ завдала серії ударів по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.
Через обстріл сталися часткові руйнації будівлі та пожежа площею 50 м кв. Попередньо, постраждали три людини.
“Рятувальники, медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади працювали на місці обстрілу, допомагаючи людям, під постійною загрозою повторних ударів”, – зазначили у ДСНС.
Нагадаємо, вранці 25 березня ворог атакував селище Великий Бурлук. Ударні дрони влучили у нежитлову будівлю. Там виникла пожежа площею 100 м кв, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Приблизно через пів години, після прибуття на місце рятувальників, відбувся повторний удар поблизу. Надзвичайники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без втрат.
- Категорії: Події, Харків; Теги: ГСЧС в Харьковской области, лікарня, постраждали, удар, харківщина;
- • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 15:24;