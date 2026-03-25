Ворог вдарив по лікарні на Харківщині: сталася пожежа, троє постраждалих

Сьогодні, 25 березня, опівдні армія РФ завдала серії ударів по лікарні у селищі Шевченкове Куп’янського району, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Через обстріл сталися часткові руйнації будівлі та пожежа площею 50 м кв. Попередньо, постраждали три людини.

“Рятувальники, медики ДСНС та офіцер-рятувальник громади працювали на місці обстрілу, допомагаючи людям, під постійною загрозою повторних ударів”, – зазначили у ДСНС.

Нагадаємо, вранці 25 березня ворог атакував селище Великий Бурлук. Ударні дрони влучили у нежитлову будівлю. Там виникла пожежа площею 100 м кв, повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області. Приблизно через пів години, після прибуття на місце рятувальників, відбувся повторний удар поблизу. Надзвичайники встигли перейти до укриття, тому обійшлося без втрат.