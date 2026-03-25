Рятувальники встигли перейти до укриття: повторний удар РФ по Великому Бурлуку

Події 12:31   25.03.2026
Вікторія Яковенко
Сьогодні, 25 березня, зранку ворог атакував селище Великий Бурлук Куп’янського району.

“Ударні дрони влучили у нежитлову будівлю. Там виникла пожежа площею 100 м кв. Попередньо, без постраждалих”, – повідомили у ГУ ДСНС в Харківській області.

Приблизно через пів години після прибуття на місце рятувальників, відбувся повторний удар поблизу.

“Надзвичайники встигли перейти до укриття за сигналом тривоги, тому обійшлося без втрат. На місці події під загрозою повторних ударів працювали оперативні підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади”, – зазначили в ДСНС.

Відео: ГУ ДСНС в Харківській області

Нагадаємо, 25 березня ворог атакував два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський. За даними мера Ігоря Терехова, у першому випадку – удар поруч із житловим будинком. Загорілися автомобілі: дев’ять пошкоджено, три знищено повністю. В другому – влучання на території приватного сектору. Пошкоджена газова мережа, загорівся дах будинку. Кількість постраждалих постійно зростає.

