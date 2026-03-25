Live

Спасатели успели пройти в укрытие: РФ повторно ударила по Великому Бурлуку

Происшествия 12:31   25.03.2026
Виктория Яковенко
Спасатели успели пройти в укрытие: РФ повторно ударила по Великому Бурлуку

Сегодня, 25 марта, утром враг атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района.

«Ударные дроны попали в нежилое здание. Там возник пожар площадью 100 кв. м. Предварительно, без пострадавших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Приблизительно через полчаса, после прибытия на место спасателей, произошел повторный удар поблизости.

«Чрезвычайники успели пройти в укрытие по сигналу тревоги, поэтому обошлось без потерь. На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали оперативные подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
удар по Харьковщине
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 25 марта враг атаковал два района Харькова – Холодногорский и Новобаварский. По данным мэра Игоря Терехова, в первом случае – удар рядом с жилым домом. Загорелись автомобили: девять повреждены, три уничтожены полностью. Во втором – попадание на территории частного сектора. Повреждена газовая сеть, загорелась крыша дома. Число пострадавших постоянно растет.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости по теме:

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Спасатели успели пройти в укрытие: РФ повторно ударила по Великому Бурлуку», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 12:31;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 25 марта, утром враг атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района.".