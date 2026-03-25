Спасатели успели пройти в укрытие: РФ повторно ударила по Великому Бурлуку

Сегодня, 25 марта, утром враг атаковал поселок Великий Бурлук Купянского района.

«Ударные дроны попали в нежилое здание. Там возник пожар площадью 100 кв. м. Предварительно, без пострадавших», — сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Приблизительно через полчаса, после прибытия на место спасателей, произошел повторный удар поблизости.

«Чрезвычайники успели пройти в укрытие по сигналу тревоги, поэтому обошлось без потерь. На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали оперативные подразделения ГСЧС, медицинский расчет и офицер-спасатель громады», — отметили в ГСЧС.

Видео: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Напомним, 25 марта враг атаковал два района Харькова – Холодногорский и Новобаварский. По данным мэра Игоря Терехова, в первом случае – удар рядом с жилым домом. Загорелись автомобили: девять повреждены, три уничтожены полностью. Во втором – попадание на территории частного сектора. Повреждена газовая сеть, загорелась крыша дома. Число пострадавших постоянно растет.