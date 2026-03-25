Враг ударил по больнице на Харьковщине: произошел пожар, трое пострадавших
Сегодня, 25 марта, в полдень армия РФ нанесла серию ударов по больнице в поселке Шевченково Купянского района, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области.
Из-за обстрела произошли частичные разрушения здания и пожар площадью 50 м кв. Предварительно, пострадали три человека.
«Спасатели, медики ГСЧС и офицер-спасатель громады работали на месте обстрела, помогая людям под постоянной угрозой повторных ударов», — отметили в ГСЧС.
Напомним, утром 25 марта враг атаковал поселок Великий Бурлук. Ударные дроны попали в нежилое здание. Там возник пожар площадью 100 м кв, сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Приблизительно через пол часа, после прибытия на место спасателей, произошел повторный удар поблизости. Чрезвычайники успели пройти в укрытие, поэтому обошлось без потерь.
- Категории: Происшествия, Харьков;
- • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 15:24;