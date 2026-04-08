Приближается Пасха: важные советы от служб для жителей

Уже в это воскресенье, 12 апреля, — Пасха. Правоохранители и спасатели обратились к жителям и дали несколько советов, как безопасно отметить праздник.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предупреждает: враг коварен и циничен, поэтому существуют высокие риски массированных ракетных атак в этот день и разных провокаций.

Поэтому советует жителям рассмотреть возможность посетить богослужение онлайн, избегать возможных провокаций и подстрекательств, соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие, сразу сообщать полицейским о подозрительных предметах и ​​лицах, предлагающих странные предложения за легкие деньги через интернет.

Тем временем в ГУ ГСЧС в Харьковской области напомнили о важных правилах безопасности.

«Не игнорируйте сигналы опасности! Заранее узнайте у священнослужителей, где находится ближайшее укрытие рядом с храмом. Держите зажженные свечи подальше от одежды, волос и легковоспламеняющихся вещей. Не оставляйте лампадки дома без присмотра – маленький источник огня может стать причиной великой трагедии. Помните о временных ограничениях, действующих в Харьковской области», — обратились спасатели.

