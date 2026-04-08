Live

Приближается Пасха: важные советы от служб для жителей

Общество 13:16   08.04.2026
Виктория Яковенко
Приближается Пасха: важные советы от служб для жителей Фото: Алексей Белошицкий

Уже в это воскресенье, 12 апреля, — Пасха. Правоохранители и спасатели обратились к жителям и дали несколько советов, как безопасно отметить праздник.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий предупреждает: враг коварен и циничен, поэтому существуют высокие риски массированных ракетных атак в этот день и разных провокаций.

Поэтому советует жителям рассмотреть возможность посетить богослужение онлайн, избегать возможных провокаций и подстрекательств, соблюдать правила поведения во время воздушной тревоги и немедленно идти в укрытие, сразу сообщать полицейским о подозрительных предметах и ​​лицах, предлагающих странные предложения за легкие деньги через интернет.

Тем временем в ГУ ГСЧС в Харьковской области напомнили о важных правилах безопасности.

«Не игнорируйте сигналы опасности! Заранее узнайте у священнослужителей, где находится ближайшее укрытие рядом с храмом. Держите зажженные свечи подальше от одежды, волос и легковоспламеняющихся вещей. Не оставляйте лампадки дома без присмотра – маленький источник огня может стать причиной великой трагедии. Помните о временных ограничениях, действующих в Харьковской области», — обратились спасатели.

правила перед Пасхой для жителей Харьковщины
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 13:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Уже в это воскресенье, 12 апреля, — Пасха. Правоохранители и спасатели обратились к жителям и дали несколько советов, как безопасно отметить праздник.".