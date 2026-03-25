ГСЧС: многоэтажка горела в селе на Харьковщине после удара РФ

Происшествия 09:20   25.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Ночью россияне выпустили беспилотник по частному сектору в селе Шевченково, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате попадания в крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома произошли разрушения и пожар, ликвидированный подразделениями ГСЧС», – уточнили спасатели.

Пожар в селе на Харьковщине 25 марта 2026

Предварительно, пострадавших от обстрела нет.

Всего за сутки спасатели потушили шесть пожаров, которые возникли в результате российских обстрелов. Огонь бушевал в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

Также сотрудники ГСЧС ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах региона.

Читайте также: Из-за «прилетов» БпЛА на Харьковщине пострадали трое людей – Синегубов

Популярно
Два «шахеда» атаковали Харьков утром – Терехов
Два «шахеда» атаковали Харьков утром – Терехов
25.03.2026, 07:10
Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 марта 2026: какой праздник и день в истории
25.03.2026, 06:00
Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State
Возле границы на Харьковщине продвинулся враг – Deep State
25.03.2026, 07:37
Новости Харькова — главное 25 марта: ВС РФ атаковали город дважды
Новости Харькова — главное 25 марта: ВС РФ атаковали город дважды
25.03.2026, 10:00
Из-за «прилетов» БпЛА на Харьковщине пострадали трое людей – Синегубов
Из-за «прилетов» БпЛА на Харьковщине пострадали трое людей – Синегубов
25.03.2026, 09:03
Некоторые жители Харьковщины сегодня будут слышать взрывы – ХОВА
Некоторые жители Харьковщины сегодня будут слышать взрывы – ХОВА
25.03.2026, 09:55

Новости по теме:

24.03.2026
В течение суток спасатели ликвидировали 15 пожаров в экосистемах региона
23.03.2026
Что горело на Харьковщине после ударов БпЛА, рассказали в ГСЧС
19.03.2026
Под угрозой повторных ударов спасатели тушили предприятие на Чугуевщине (фото)
19.03.2026
Семь пожаров бушевали на Харьковщине за сутки, в ГСЧС рассказали причины
18.03.2026
Пять человек пострадали в Золочеве из-за ударов БпЛА, бушевали пожары (фото)


  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 09:20;

