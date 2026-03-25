ГСЧС: многоэтажка горела в селе на Харьковщине после удара РФ

Ночью россияне выпустили беспилотник по частному сектору в селе Шевченково, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

«В результате попадания в крышу двухэтажного многоквартирного жилого дома произошли разрушения и пожар, ликвидированный подразделениями ГСЧС», – уточнили спасатели.

Предварительно, пострадавших от обстрела нет.

Всего за сутки спасатели потушили шесть пожаров, которые возникли в результате российских обстрелов. Огонь бушевал в Харьковском, Чугуевском и Купянском районах.

Также сотрудники ГСЧС ликвидировали 15 пожаров в природных экосистемах региона.