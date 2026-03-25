ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ

Вночі росіяни випустили безпілотник по приватному сектору в селі Шевченкове, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«В результаті влучання у дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку сталися руйнації та пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС», – уточнили рятувальники.

Попередньо, постраждалих від обстрілу немає.

Загалом за добу рятувальники загасили шість пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Вогонь вирував у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Також співробітники ДСНС ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах регіону.