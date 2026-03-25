Live

ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ

Події 09:20   25.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Вночі росіяни випустили безпілотник по приватному сектору в селі Шевченкове, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

«В результаті влучання у дах двоповерхового багатоквартирного житлового будинку сталися руйнації та пожежа, яку ліквідували підрозділи ДСНС», – уточнили рятувальники.

Пожежа у селі на Харківщині 25 березня 2026

Попередньо, постраждалих від обстрілу немає.

Загалом за добу рятувальники загасили шість пожеж, які виникли внаслідок російських обстрілів. Вогонь вирував у Харківському, Чугуївському та Куп’янському районах.

Також співробітники ДСНС ліквідували 15 пожеж у природних екосистемах регіону.

Читайте також: Через «прильоти» БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов

Популярно
Деякі мешканці Харківщини сьогодні чутимуть вибухи – ХОВА
Деякі мешканці Харківщини сьогодні чутимуть вибухи – ХОВА
25.03.2026, 09:55
Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов
Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов
25.03.2026, 09:03
ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ
ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ
25.03.2026, 09:20
Новини Харкова — головне 25 березня: ЗС РФ атакували місто двічі
Новини Харкова — головне 25 березня: ЗС РФ атакували місто двічі
25.03.2026, 10:00
Сьогодні 25 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 березня 2026: яке свято та день в історії
25.03.2026, 06:00
Два «шахеди» атакували Харків вранці – Терехов
Два «шахеди» атакували Харків вранці – Терехов
25.03.2026, 07:10

Новини за темою:

24.03.2026
Упродовж доби рятувальники ліквідували 15 пожеж в екосистемах регіону
23.03.2026
Вистрибнула з вікна 13-го поверху через пожежу: жінка загинула в Харкові
23.03.2026
Що горіло на Харківщині після ударів БпЛА, розповіли у ДСНС
21.03.2026
Вийшов на город і підірвався: чоловіка шпиталізували на Харківщині
19.03.2026
Під загрозою повторних ударів рятувальники гасили підприємство на Чугуївщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ДСНС: багатоповерхівка горіла в селі на Харківщині після удару РФ», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
