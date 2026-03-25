Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов
Фото: Олег Синєгубов
Харків, а також 20 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали троє людей.
“У м. Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- 12 БпЛА типу “Герань-2”;
- 11 БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- 19 БпЛА (тип встановлюється).
Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.
Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 09:03;