Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов

Події 09:03   25.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов Фото: Олег Синєгубов

Харків, а також 20 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали троє людей. 

“У м. Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • 12 БпЛА типу “Герань-2”;
  • 11 БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 19 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Якщо вам цікава новина: «Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2026 в 09:03;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків, а також 20 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".