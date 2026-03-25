Через “прильоти” БпЛА на Харківщині постраждали троє людей – Синєгубов

Харків, а також 20 населених пунктів області обстріляли росіяни протягом минулої доби, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов. Через удари постраждали троє людей.

“У м. Дергачі зазнала поранень 82-річна жінка; у с. Шипувате Великобурлуцької громади постраждав 60-річний чоловік; у с. Цупівка Дергачівської громади постраждала 34-річна жінка“, – зазначив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

12 БпЛА типу “Герань-2”;

11 БпЛА типу «Молния»;

шість fpv-дронів;

19 БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів пошкоджена цивільна інфраструктура в Харкові, а також у Богодухівському, Чугуївському, Куп’янському та Харківському районах області.