Происшествия 09:03   25.03.2026
Из-за «прилетов» БпЛА на Харьковщине пострадали трое людей – Синегубов Фото: Олег Синегубов

Харьков, а также 20 населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали трое людей. 

«В Дергачах получили ранения 82-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской громады пострадала 34-летняя женщина», – отметил Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • 12 БпЛА типа «Герань-2»;
  • 11 БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 19 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  • • Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 09:03;

