Из-за «прилетов» БпЛА на Харьковщине пострадали трое людей – Синегубов
Фото: Олег Синегубов
Харьков, а также 20 населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали трое людей.
«В Дергачах получили ранения 82-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской громады пострадала 34-летняя женщина», – отметил Синегубов.
В течение суток по региону ударило следующее вооружение:
- 12 БпЛА типа «Герань-2»;
- 11 БпЛА типа «Молния»;
- шесть fpv-дронов;
- 19 БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.
• Дата публикации материала: 25 марта 2026 в 09:03;