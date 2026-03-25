Из-за «прилетов» БпЛА на Харьковщине пострадали трое людей – Синегубов

Харьков, а также 20 населенных пунктов области обстреляли россияне в течение минувших суток, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов. Из-за ударов пострадали трое людей.

«В Дергачах получили ранения 82-летняя женщина; в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадал 60-летний мужчина; в с. Цуповка Дергачевской громады пострадала 34-летняя женщина», – отметил Синегубов.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

12 БпЛА типа «Герань-2»;

11 БпЛА типа «Молния»;

шесть fpv-дронов;

19 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов повреждена гражданская инфраструктура в Харькове, а также в Богодуховском, Чугуевском, Купянском и Харьковском районах области.