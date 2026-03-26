Сегодня 26 марта 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 26 марта

26 марта – День Национальной гвардии Украины.

В мире – Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

26 марта в истории

26 марта 1826 года дал свой первый и единственный публичный концерт австрийский композитор Франц Петер Шуберт. Подробнее.

26 марта 1845 года американские врачи Хорэс Харрелл и Уильям Шекат запатентовали медицинский пластырь. Подробнее.

26 марта 1917 года в Киев из ссылки вернулся Михаил Грушевский. Подробнее.

26 марта 1945 года завершилось сражение за Иводзиму. Подробнее.

26 марта 1992 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Украины». Подробнее.

26 марта 1995 года в первых семи странах ЕС вступили в силу Шенгенские соглашения об отмене визового контроля на границах. Подробнее.

26 марта 2008 года впервые состоялась акция в поддержку больных эпилепсией — Фиолетовый день. Идея ее проведения принадлежала девятилетней школьнице Меган Кэссиди из канадской провинции Новая Шотландия.

«Когда я узнала, что у меня эпилепсия, мне было семь лет, и я училась в 1 классе. Я была так испугана, смущена и чувствовала себя такой одинокой. Я действительно думала, что я единственный ребенок с эпилепсией. Я также думала, что я единственная, кто имеет эпилепсию и так чувствует себя. Я не хотела, чтобы кто-то знал, что у меня эпилепсия, и не разрешала родителям или кому-то другому говорить о том, что у меня эпилепсия», — пишет сама Меган в статье-презентации на сайте The Voice for Epilepsy.

Родители Меган разумно и вовремя отреагировали на психологическую проблему дочери. Уже в следующем году ее мама пригласила в школу представителей Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии. Те провели в классе девочки презентацию, рассказывая об эпилепсии.

«Я видела, как мои друзья вели себя и как они очень хотели узнать больше. Когда они спросили докладчицу, знает ли она кого-нибудь с эпилепсией, она ответила: «Да». Тогда я сказала маме и учительнице, что мы можем сказать им, что у меня тоже эпилепсия. Мне было страшно, но я видела, как они все были добры и хотели узнать больше», — пишет основательница Фиолетового дня.

А через год девочка обратилась к маме с глобальной идеей. Меган не понимала, почему в мире нет дня для информирования людей об эпилепсии, хотя подобные мероприятия предусмотрены для многих других распространенных заболеваний, например рака или СПИДа. Ребенок объяснял: важно, чтобы люди с таким диагнозом, как у нее, не чувствовали себя одинокими, а другие знали, как оказать помощь, если у кого-то рядом случился приступ.

«Моя мама согласилась и спросила меня, что я хочу сделать. Я сказала, что хочу, чтобы все одели что-нибудь фиолетовое, объяснили людям почему, и поговорили об эпилепсии. Она объяснила мне, что лавандовый – это (официальный) цвет эпилепсии. Я сказала ей, что лавандовый — это просто оттенок фиолетового, и называя это Фиолетовым днем, люди могут одеть любой фиолетовый оттенок, который пожелают. Я сказала ей, что хочу, чтобы вся моя семья, школа и люди по всему миру сделали это, и моя мама сказала: «Ладно, давай пока просто ограничимся нашим сообществом». Но я никогда не сдавалась и никогда не сдаюсь, я хотела убедиться, что люди во всем мире не чувствуют себя так, как я, и что они знают, что они не одиноки. Причина, почему это 26 марта, в том, что когда мы разговаривали с директором моей школы, он сказал, что лучшим днем ​​для него и школы, чтобы сделать это и организовать работу Ассоциации эпилепсии Новой Шотландии, будет 26 марта. Я хотела делать это каждый год, чтобы этот день, 26 марта, всегда был Всемирным днем ​​осведомленности об эпилепсии, и потому что людям было бы легче запомнить точную дату, вместо того, чтобы называть это третьим четвергом каждого марта или что-то подобное», — объясняет Меган Кэссиди.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Cassidy Megan (@purpledaymarch26)

Ей, ее родителям и учителям действительно удалось превратить школьное мероприятие в канадской провинции в событие сначала национального, а затем всемирного масштаба. Для начала приобщили родных и знакомых. Затем Меган разослала электронные письма всем политикам Канады и вузам. К инициативе присоединилась Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии. А адресаты писем решили поддержать идею. Поэтому 26 марта 2008 года в Канаде многие известные и влиятельные люди оделись в фиолетовое, потому что об этом их попросила маленькая, но на самом деле великая и настойчивая девочка. Уже в следующем году к акции присоединился Фонд Аниты Кауфманн – американская благотворительная организация, подхватившая инициативу и организовавшая мероприятия Фиолетового дня в США.

«Фиолетовый день сейчас отмечается на всех континентах и ​​в более чем 100 странах. В 2018 году его отметили в космосе – на Международной космической станции и в NASA. В 2012 году правительство Канады приняло Закон о Фиолетовом дне, сделав его официальным в Канаде, а 26 марта – Фиолетовым днем. Я видела, как 26 марта стало днем, который отмечают люди с эпилепсией и без эпилепсии по всему миру. Это стало днем, когда люди узнают больше об эпилепсии. Днем, когда люди с эпилепсией не чувствуют себя одинокими или испуганными. Это стало днем, который мы все во всем мире можем назвать своим», — пишет о реализации своей мечты Меган Кэссиди.

Церковный праздник 26 марта

26 марта – Собор архангела Гавриила. Подробнее.

Народные приметы

Если 26 марта уже расцвела верба, то пора выставлять пчел на пасеке.

Если в этот день гроза – ждите похолодания.

Если день солнечный, то и остаток марта будет погожим.

Что нельзя делать 26 марта

Нельзя рубить деревья.

Нельзя начинать новые дела, особенно долгосрочные и сложные проекты.

День неудачный для рыбалки.