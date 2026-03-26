Сьогодні 26 березня 2026: яке свято та день в історії

26 березня – День Національної гвардії України. У цей день 2008 року за ініціативи школярки Меган Кессіді вперше провели акцію на підтримку хворих на епілепсію – Фіолетовий день. У 1995-му в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди. У 1992-му Верховна Рада України ухвалила закон “Про внутрішні війська МВС”. У 1945-му завершилася битва за Іодзіму. У 1917-му до Києва повернувся Михайло Грушевський. У 1845-му запатентували медичний пластир. У 1826-му Шуберт дав свій перший і єдиний публічний концерт.

Свята та пам’ятні дати 26 березня

26 березня – День Національної гвардії України.

У світі – Фіолетовий день (День хворих на епілепсію).

26 березня в історії

26 березня 1826 року дав свій перший та єдиний публічний концерт австрійський композитор Франц Петер Шуберт. Докладніше.

26 березня 1845 року американські лікарі Хорес Харрелл та Вільям Шекат запатентували медичний пластир. Докладніше.

26 березня 1917 року до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. Докладніше.

26 березня 1945 року завершився бій за Іодзіму. Докладніше.

26 березня 1992 року Верховна Рада України ухвалила закон “Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України”. Докладніше.

26 березня 1995 року в перших семи країнах ЄС набули чинності Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах. Докладніше.

26 березня 2008 року вперше відбулася акція на підтримку хворих на епілепсію – Фіолетовий день. Ідея її проведення належала дев’ятирічній школярці Меган Кессіді з канадської провінції Нова Шотландія.

“Коли я дізналася, що в мене епілепсія, мені було сім років, і я вчилася в 1 класі. Я була така злякана, збентежена і відчувала себе такою самотньою. Я дійсно думала, що я єдина дитина з епілепсією. Я також думала, що я єдина, хто має епілепсію і так почувається. Я не хотіла, щоб хтось знав, що в мене епілепсія, і не дозволяла батькам чи комусь іншому говорити про те, що в мене епілепсія”, – пише сама Меган у статті-презентації на сайті The Voice for Epilepsy.

Батьки Меган розумно та вчасно зреагували на психологічну проблему доньки. Уже наступного року її мати запросила до школи представників Асоціації епілепсії Нової Шотландії. Ті провели у класі дівчинки презентацію, розповідаючи про епілепсію.

“Я бачила, як мої друзі поводилися і як вони дуже хотіли дізнатися більше. Коли вони запитали доповідачку, чи знає вона когось з епілепсією, вона відповіла: “Так”. Саме тоді я сказала мамі та вчительці, що ми можемо сказати їм, що в мене теж епілепсія. Мені було страшно, але я бачила, які вони всі були приємні та хотіли дізнатися більше”, – пише засновниця Фіолетового дня.

А за рік дівчинка звернулася до мами з глобальною ідеєю. Меган не розуміла, чому у світі немає дня для інформування людей про епілепсію, хоча подібні заходи передбачені для багатьох інших поширених захворювань, наприклад, раку або СНІДу. Дитина пояснювала: важливо, щоб люди з таким діагнозом, як у неї, не відчували себе самотніми, а інші знали, як надати допомогу, якщо в когось поряд стався напад.

“Моя мама погодилася і запитала мене, що я хочу зробити. Я сказала, що хочу, щоб всі одягли щось фіолетове, пояснили людям чому, і поговорили про епілепсію. Вона пояснила мені, що лавандовий – це (офіційний) колір епілепсії. Я сказала їй, що лавандовий – це просто відтінок фіолетового, і називаючи це Фіолетовим днем, люди можуть одягнути будь-який відтінок фіолетового, який забажають. Я сказала їй, що хочу, щоб вся моя сім’я, школа та люди по всьому світу зробили це, і моя мама сказала: “Гаразд, давай поки що просто обмежимося нашою спільнотою”. Але я ніколи не здавалася і ніколи не здаюся, я хотіла переконатися, що люди в усьому світі не почуваються так, як я, і що вони знають, що вони не самотні. Причина, чому це 26 березня, в тому, що коли ми розмовляли з директором моєї школи, він сказав, що найкращим днем ​​для нього і школи, щоб зробити це і організувати роботу Асоціації епілепсії Нової Шотландії, буде 26 березня. Я хотіла робити це щороку, щоб цей день, 26 березня, завжди був Всесвітнім днем ​​обізнаності про епілепсію, і тому що людям було б легше запам’ятати точну дату, замість того, щоб називати це третім четвергом березня чи щось подібне”, – пояснює Меган Кессіді.

Подивитися цю публікацію в Instagram Публікація від Cassidy Megan (@purpledaymarch26)

Їй, її батькам та вчителям справді вдалося перетворити шкільний захід у канадській провінції на подію спочатку національного, а потім всесвітнього масштабу. Для початку долучили рідних і знайомих. Потім Меган розіслала електронні листи всім політикам Канади та вишам. До ініціативи приєдналася Асоціація епілепсії Нової Шотландії. А адресати листів вирішили підтримати ідею. Тому 26 березня 2008 року в Канаді багато відомих і впливових людей одягнулися у фіолетове, бо про це їх попросила маленька, але насправді велика та наполеглива дівчинка. Уже наступного року до акції приєднався Фонд Аніти Кауфманн – американська благодійна організація, яка підхопила ініціативу та організувала заходи Фіолетового дня в США.

“Фіолетовий день зараз відзначається на всіх континентах і в більш ніж 100 країнах. У 2018 році його відзначили в космосі – на Міжнародній космічній станції та в NASA. У 2012 році уряд Канади прийняв Закон про Фіолетовий день, зробивши його офіційним у Канаді, а 26 березня – Фіолетовим днем. Я бачила, як 26 березня стало днем, який відзначають люди з епілепсією та люди без епілепсії по всьому світу. Це стало днем, коли люди дізнаються більше про епілепсію. Днем, коли люди з епілепсією не відчувають себе самотніми чи наляканими. Це стало днем, який ми всі, з усього світу, можемо назвати своїм”, – пише про реалізацію своєї мрії Меган Кессіді.

Церковне свято 26 березня

26 березня – Собор архангела Гавриїла. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо 26 березня вже розцвіла верба, то настав час виставляти бджіл на пасіці.

Якщо в цей день гроза – чекайте на похолодання.

Якщо день сонячний, то й решта березня буде погожою.

Що не можна робити 26 березня

Не можна рубати дерева.

Не можна розпочинати нові справи, особливо довгострокові та складні проєкти.

День невдалий для риболовлі.